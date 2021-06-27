THY bin uçuş barajını aştı

İstanbul Havalimanı ile Türk Hava Yolları
(THY
), günlük uçuş sayılarıyla yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, dün İstanbul Havalimanı'nı iç hatlarda 37 bin 90, dış hatlarda ise 79 bin 90 yolcu kullandı. Toplam 116 bin 180 yolcunun kullandığı havalimanı, salgın dönemindeki en yoğun günlerinden birini yaşadı. 2021 yılının 5 ayında Avrupa
hava sahasının en çok uçuş gerçekleştirilen hava yolu olan THY ise 25 Haziran'da 1065 uçuş ile salgının başlangıcından itibaren ilk kez bir günde 1000 uçuş (konma sayısı) barajını aşmayı başardı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı
, "Yeniden dört haneli uçuş rakamlarına ulaştığımız için mutluyum, her geçen gün hem bu sayıyı hem de doluluk oranımızı artıracağız" dedi.