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Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! 15 tondan fazlasının yurda girişi engellendi
Giriş Tarihi: 27.6.2021 14:08 Son Güncelleme: 27.6.2021 14:08

Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! 15 tondan fazlasının yurda girişi engellendi

AA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! 15 tondan fazlasının yurda girişi engellendi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yılbaşından bu yana yaklaşık 4 milyar liralık kaçak eşya, 6,1 ton uyuşturucu ve 15 ton 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin yurda girmesini engelledik" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yılbaşından bu yana yaklaşık 4 milyar liralık kaçak eşya, 6,1 ton uyuşturucu ve 15 ton 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin yurda girmesini engelledik" dedi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! 15 tondan fazlasının yurda girişi engellendi
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