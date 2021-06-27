Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! 15 tondan fazlasının yurda girişi engellendi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yılbaşından bu yana yaklaşık 4 milyar liralık kaçak eşya, 6,1 ton uyuşturucu ve 15 ton 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin yurda girmesini engelledik" dedi.

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