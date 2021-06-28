2030’da elektrikli araç sayısı 12 kat artacak

Elektrikli otomobil satışları hızla artıyor. 2020'de elektrikli araçların toplam araç pazarındaki payı 2.5'ten yüzde 4.2'ye yükseldi. Satılan elektrikli otomobil sayısı 2019'a göre yüzde 43 gibi rekor seviyede artarak 3.2 milyon adete yükseldi. Tahminlere göre 2030'da dünya yollarındaki elektrikli araç sayısı 120 milyon adete ulaşacak. Bazı tahminlere göre ise 145 milyon adeti bulacak.



EN BÜYÜK PAZAR ÇİN

Bugün itibarıyla dünya yollarında 10 milyon adetin üzerinde elektrikli otomobil var. En fazla elektrikli otomobilin bulunduğu ülke ise Çin. 2020'de Çin'de 1 milyon 337 bin adet elektrikli otomobil satıldı. Avrupa'da bu sayı 1 milyon 395 bin adet oldu. Buna göre dünyadaki toplam elektrikli araç satışlarının yüzde 84.4'ü Avrupa ve Çin'de gerçekleşti. McKinsey & Company'e göre, elektrikli otomobil pazarındaki büyüme ile birlikte, dünya çapında hızlı şarj yatırımları da çoğalacak. McKinsey, şarj istasyonu işleten enerji şirketlerinin artacağına da dikkat çekiyor.



ŞARJ İSTASYONU MALİYETİ % 40 DÜŞECEK

Bugün hızlı şarj istasyonlarının maliyeti donanım başına 50 bin dolar ile 100 bin dolar arasında. Kurulum, istasyonun büyüklüğüne, yerleşim planı ve bölgeye göre 200 bin doları bulabiliyor. Ancak maliyetlerin önümüzdeki 5-7 yıl içinde yaklaşık yüzde 40 düşmesi bekleniyor.