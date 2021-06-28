3 futbol sahası uzunluğunda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) olma özelliği taşıyan ve uzunluğuyla 3 futbol sahası büyüklüğündeki Ertuğrul Gazi gemisinin doğal gaz şebekesine günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Dünyanın en büyük gemilerinden biri olan Ertuğrul Gazi'nin ilk kaynağının 2 sene önce Güney Kore Hyundai tesislerinde gerçekleştiğini kaydeden Bakan Dönmez, "Yaklaşık 2 yıl gibi bir süre içerisinde de karasularımıza girerek Dörtyol
iskelesine yanaştı. İki aydır burada birtakım test ve deneme çalışmaları yapılıyor. İlk LNG kargomuzu yanaştıracağız ve operasyona başlayacağız. 29 Haziran'da LNG transferimizi yapacağız" dedi.
DENİZ SUYUNU SİSTEME ALMIYOR
Geminin son derece çevreci özelliklere sahip olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Gazlaştırma esnasında deniz suyunu kullanmıyoruz. Glikol water adı verilen özel bir sıvı kullanılıyor. Sıvı doğal gazı yaklaşık eksi 160-170 derecelerde sıvı fazda tutuyoruz. Deniz suyunu sistemin içine almıyoruz. Deniz suyu sıcaklığını ısı değiştiriciler yardımıyla kullanıyoruz. Biz bu gemiyi aynı zamanda belki diğer terminallerimize de sevk edebiliriz. Nitekim Saros
'da devam eden bir başka terminal noktamız var. Enerjinin yoğun tüketildiği alanlardan birisi Marmara
'nın kuzeyi. Bu gemi buradan Saros'daki terminale yanaşıp sisteme gaz verebilecek" diye konuştu. Ertuğrul Gazi gemisinin tam kapasite ile çalıştığında, 7 milyar metreküp doğal gazı sisteme bastığının da altını çizen Dönmez, şunları söyledi: "Bu da Türkiye ihtiyacının yüzde 10'undan fazlasına denk geliyor. Türkiye'de 50 milyar metreküp ortalama doğal gaz tüketimimiz olduğu varsayılırsa, yüzde 10'undan fazlasını teknik olarak buradan sağlayabiliyoruz."
NAHÇIVAN DOĞAL GAZ BORU HATTI
Nahçıvan'a
boru hattıyla ilgili soruya yanıt veren Bakan Dönmez, "Azerbaycan Enerji Bakanı
Şahbazov ile mutabakat zaptına imza atmıştık. Azeri tarafın teknik bazı verileri onaylamasını bekliyoruz. O onaylar da gelir gelmez hattın yapımına başlayacağız. Teknik bazı bilgilerin paylaşılması gerekiyor" dedi.