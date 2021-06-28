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Giriş Tarihi: 28.6.2021

500 bin balon balığı avlanacak

ANKARA
500 bin balon balığı avlanacak
Balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemelerinin miktarları belli oldu. Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 500 bin adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Belirtilen diğer türlerin ise 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek. Belirlenen adetlere ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak. Balon balığı alımları, bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak. Balıklar sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkarılacak. Balon balıkları karnı yarılarak Ege'de kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta, Akdeniz'de ise en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak bertaraf edilecek.
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500 bin balon balığı avlanacak
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