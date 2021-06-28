500 bin balon balığı avlanacak

Balon
balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemelerinin miktarları belli oldu. Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 500 bin adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Belirtilen diğer türlerin ise 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek. Belirlenen adetlere ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak. Balon balığı alımları, bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak. Balıklar sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkarılacak. Balon balıkları karnı yarılarak Ege
'de kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta, Akdeniz
'de ise en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak bertaraf edilecek.