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Giriş Tarihi: 28.6.2021 16:48

Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi

AA
Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 495 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 495 bin lirayı, en yüksek ise 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 495 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 432 milyon 391 bin 868,10 lira, işlem miktarı ise 873,61 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 448 milyon 516 bin 134,41 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, VakıfBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 497.500,00 1.785,50
En Düşük 495.000,00 1.774,50
En Yüksek 500.000,00 1.787,00
Kapanış 495.000,00 1.774,50
Ağırlıklı Ortalama 496.435,84 1.780,27
Toplam İşlem Hacmi (TL) 432.391.868,10
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 873,61
Toplam İşlem Adedi 35
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Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi
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