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Giriş Tarihi: 28.6.2021 12:13 Son Güncelleme: 28.6.2021 12:17

Ankaralılara yaz müjdesi: Mogan bisiklet yolu açılıyor

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Ankaralılara yaz müjdesi: Mogan bisiklet yolu açılıyor

Gölbaşı’ndaki Mogan Gölü’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yaptırılan “Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi”nin 1. Etabı tamamlandı.

Ankaralılara yaz müjdesi olan bisiklet ve yaya yolu 1. Etap düzenlemesi Çarşamba günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açılacak.

Mogan'da dip çamuru temizliği yaparak gölü ölü bir deniz olmaktan kurtaran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Mogan Gölü'nden vatandaşların daha fazla yararlanabilmesi için geliştirilen projeler birer birer hayata geçiyor.

Bakan Kurum SABAH'a şunları söyledi:

"Gölbaşı ÖÇKB Bisiklet Yolları Projemiz kapsamında bisiklet ve yaya yolu köprüsünü de inşa ediyoruz. Mogan Gölünün etrafında 2 etapta kıyı bandını ve çevre düzenlemesini yapıyoruz. 1. etap çevre düzenlemesi kapsamında 1.800 m bisiklet yolu, 1.800 m yürüyüş yolu, 13.300 metrekare yeşil alan, çocuk oyun alanları, iskeleler yaptık. 2. Etabın çalışmalarına başlıyoruz. Bu etapta 20.500 m bisiklet yolu yapacağız. İnşallah bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız. Bu 2 etabı tamamladığımız zaman toplam 28 milyon liralık bir yatırımı hayata geçirmiş olacağız."

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Ankaralılara yaz müjdesi: Mogan bisiklet yolu açılıyor
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