Apple raflarda iPhone olacak dedi, Samsung duruma el koydu! Teknoloji dünyası bu olayı konuşuyor!

LG bir dönem mobil pazarda fırtına gibi esti. Çıkardığı modellerle oldukça tutuldu. Fiyat/performans segmentinde çıkardığı telefonlarla tüketicilerin gözde markalarından biri haline gelmişti. Fakat son yıllarda işler istendiği gibi gitmedi ve LG bir süre önce pazardan çekildiğini açıkladı. İşte Samsung ve Apple arasındaki ilginç olay da LG'nin mobil pazardan çekilmesiyle birlikte başlıyor.

LG global pazarda beyaz eşya ve taşınabilir cihazları ile biliniyor ancak kendi ülkesinde daha hareketli. Uplus adında bir operatör işleten LG aynı zamanda 400 mağazalık bir satış ağının da sahibi.