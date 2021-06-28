Emekli maaşı zammı belli oluyor: 2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ile yatacak!

Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. Toplu sözleşmeden çıkacak karar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de umut olacak. Bu durumda onlara da intibak için yasa çıkarılması gündeme gelecek.

355 TL ZAM

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lıların talebi hayata geçerse, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanacağını belirtiyor.