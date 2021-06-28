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Haberler Ekonomi Haberleri Emekli maaşı zammı belli oluyor: 2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ile yatacak!
Giriş Tarihi: 28.6.2021 08:28

Emekli maaşı zammı belli oluyor: 2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ile yatacak!

Emekli maaşı zammı belli oluyor: 2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ile yatacak!

Her yıl emekli maaşı ve memur maaşı zam oranları iki farklı dönemde belirleniyor. Sene ortası zam oranlarının belli olması için de geri sayım başladı. 2021 emekli maaşı zam oranı da ilk 6 aylık  enflayon verilerine göre hesaplanıyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli vatandaş ve emekli yakını "2021 Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İlk 5 aylık enflasyon verileri ışığında, emekli maaşı zam oranı kimin ne kadar zam alabileceği ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

Memur ve emekli maaşı zam oranı, her sene belirli dönemlerde gündem oluyor. Yılbaşı ve sene ortasında, önceki 6 aylık enflasyon verileri ile emekli maaşı zam oranları belirleniyor. Bu sene, Kurban Bayramı ikramiyesi ile zamlı emekli maaşları Temmuz ayında hesaplarda olacak. Peki, zam oranları için 2021 enflasyon verileri ne diyor ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2021 enflasyon verileri ve emekli maaşı zam oranı hesaplamaları...

Emekli maaşı zammı belli oluyor: 2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ile yatacak!

Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de taşınacak.

Emekli maaşı zammı belli oluyor: 2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ile yatacak!

Bu talep, Memur-Sen tarafından önceki toplu sözleşmeye taşınmış ancak karara bağlanmamıştı.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Emekli maaşı zammı belli oluyor: 2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ile yatacak!

Memur emeklileri, Memur-Sen'in bu yaz yapılacak toplu sözleşmeye de aynı talebi taşımasını bekliyor.

YENİDEN MASADA

Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

Emekli maaşı zammı belli oluyor: 2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ile yatacak!

Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. Toplu sözleşmeden çıkacak karar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de umut olacak. Bu durumda onlara da intibak için yasa çıkarılması gündeme gelecek.

355 TL ZAM

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lıların talebi hayata geçerse, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanacağını belirtiyor.

Emekli maaşı zammı belli oluyor: 2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ile yatacak!

İNTİBAK DÜZENLEMESİ

2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Emekli maaşı zammı belli oluyor: 2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ile yatacak!

TALEPLER NE GETİRECEK?

* Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.

Emekli maaşı zammı belli oluyor: 2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ile yatacak!

* Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.

Emekli maaşı zammı belli oluyor: 2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ile yatacak!

* Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Emekli maaşı zammı belli oluyor: 2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ile yatacak!

* İntibak yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz konusu olabilecek. Bu yıl taban aylık yükseltilirken; emekliler, Ocak ve Temmuz'da zam, 2 kez ikramiye ve promosyon imkanından yararlanıyor.

Emekli maaşı zammı belli oluyor: 2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ile yatacak!

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Emekli maaşı zammı belli oluyor: 2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ile yatacak!

.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Emekli maaşı zammı belli oluyor: 2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ile yatacak!
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