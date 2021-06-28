Kırsal kalkınma ve tarım zirvede

Turkuvaz Medya Grubu
'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi
, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi'ni yarın düzenliyor. Salı günü Turkuvaz Medya Merkezi
'nde gerçekleşecek zirvenin açılışında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
konuşacak. Zirvede tarımın geleceğinden, kırsal kalkınmaya kadar bir çok konu masaya yatırılacak. Sabah
Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı, Köşe Yazarı Dilek Güngör
ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi, Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak olan Bakan Pakdemirli, geleceğe dair planları anlatacak. Dijital ve sürdürülebilir tarım konularının da işleneceği zirve, Sabah, A Haber ve A Para YouTube hesapları, Sabah TV, Sabah Instagram ve www. turkiyeciftcizirvesi.com adreslerinden canlı olarak izlenebilecek.