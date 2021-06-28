Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kırsal kalkınma ve tarım zirvede
Giriş Tarihi: 28.6.2021

Kırsal kalkınma ve tarım zirvede

Kırsal kalkınma ve tarım zirvede
Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi'ni yarın düzenliyor. Salı günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek zirvenin açılışında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşacak. Zirvede tarımın geleceğinden, kırsal kalkınmaya kadar bir çok konu masaya yatırılacak. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı, Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi, Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak olan Bakan Pakdemirli, geleceğe dair planları anlatacak. Dijital ve sürdürülebilir tarım konularının da işleneceği zirve, Sabah, A Haber ve A Para YouTube hesapları, Sabah TV, Sabah Instagram ve www. turkiyeciftcizirvesi.com adreslerinden canlı olarak izlenebilecek.
piyasalar
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırsal kalkınma ve tarım zirvede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA