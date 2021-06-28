Mersin Aydıncık Barajı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin Aydıncık Barajı'nda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajda enjeksiyon imalatları tamamlanmış olup depolanacak su ile 2 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Projenin önemli aşamalarından birisi olan önyüz beton imalatları da tamamlanmıştır. Bu baraj sayesinde Toros dağlarında karların erimesi ile oluşan ve bugüne kadar Akdeniz'e dökülen sular depolanarak Mersinli çiftçilerimizin hizmetine sunulmuş olacaktır." dedi.

Gövde dolgusu, önyüz betonu, dolusavak, su alma yapısı, enjeksiyon, ulaşım ve relokasyon yolu çalışmalarının tamamlandığını' ifade eden Genel Müdür Yıldız, '2021 yılı sonunda su tutmayı hedeflediğimiz Barajda, dipsavak cebri boru, vana odası ve parapet duvarı çalışmalarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 46 metre ve su depolama kapasitesi 1,590 milyon m3 olan Mersin Aydıncık Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir' diye konuştu.