Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Muhalefetin bir iddiası daha yalan çıktı
Giriş Tarihi: 28.6.2021

Muhalefetin bir iddiası daha yalan çıktı

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Muhalefetin bir iddiası daha yalan çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, muhalefetin Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı mali tablolarında aşılama giderlerinin yer almadığı, 600 milyon dolar tutan aşıların swap işlemi ile borçla alındığı iddialarına yanıt verdi. Bakan Elvan, Kovid-19 aşılamasında yaklaşık 45 milyon doz seviyelerine ulaşıldığını anımsatarak, özellikle son haftalarda önemli bir ivmelenmenin kazanıldığını söyledi. Türkiye'nin salgın sürecini başarılı şekilde yürüttüğünü ifade eden Bakan Elvan, tüm kesimler için tedbirler alındığını, ihtiyaca göre ilave adımların atılmaya devam edeceğini vurguladı.

ORÇLANMA SÖZ KONUSU DEĞİL
Bakan Elvan, aşılama için özel olarak bir borçlanma yapılmasının söz konusu olmadığını bildirdi. Bakan Elvan, konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta stratejik ölçütlerle uyumlu güçlü nakit rezervi tutulması politikası uygulandığını belirterek, "Tüm borç yönetimi sürecinde makroekonomik dengeler, konjektürel gelişmeler gözetiliyor. Borç yönetimi, para ve maliye politikalarından sorumlu kurumlarla koordinasyon içinde yürütülüyor" diye konuştu. Bakan Elvan, ödemeler dengesi, büyüme, kamu maliyesinin olumlu sinyaller verdiğini belirterek, ülkenin düşük enflasyon, kur istikrarına ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Elvan, fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir bir büyüme, refah artışından söz edilemeyeceğini ifade etti. Aşılamadaki ivmenin turizm başta olmak üzere hizmetler sektörüne canlanma getireceğini kaydeden Elvan, yılın tamamında yatırımlar, sanayi üretimi, dış talebin etkisiyle orta vadeli programda öngörülenin üzerinde bir büyüme beklendiğini kaydetti.

piyasalar
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
ARKADAŞINA GÖNDER
Muhalefetin bir iddiası daha yalan çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA