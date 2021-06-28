Muhalefetin bir iddiası daha yalan çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
, muhalefetin Sağlık Bakanlığı
'nın 2021 yılı mali tablolarında aşılama giderlerinin yer almadığı, 600 milyon dolar
tutan aşıların swap işlemi ile borçla alındığı iddialarına yanıt verdi. Bakan Elvan, Kovid-19 aşılamasında yaklaşık 45 milyon doz seviyelerine ulaşıldığını anımsatarak, özellikle son haftalarda önemli bir ivmelenmenin kazanıldığını söyledi. Türkiye
'nin salgın sürecini başarılı şekilde yürüttüğünü ifade eden Bakan Elvan, tüm kesimler için tedbirler alındığını, ihtiyaca göre ilave adımların atılmaya devam edeceğini vurguladı.
ORÇLANMA SÖZ KONUSU DEĞİL
Bakan Elvan, aşılama için özel olarak bir borçlanma yapılmasının söz konusu olmadığını bildirdi. Bakan Elvan, konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta stratejik ölçütlerle uyumlu güçlü nakit rezervi tutulması politikası uygulandığını belirterek, "Tüm borç yönetimi sürecinde makroekonomik dengeler, konjektürel gelişmeler gözetiliyor. Borç yönetimi, para ve maliye politikalarından sorumlu kurumlarla koordinasyon içinde yürütülüyor" diye konuştu. Bakan Elvan, ödemeler dengesi, büyüme, kamu maliyesinin olumlu sinyaller verdiğini belirterek, ülkenin düşük enflasyon, kur istikrarına ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Elvan, fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir bir büyüme, refah artışından söz edilemeyeceğini ifade etti. Aşılamadaki ivmenin turizm başta olmak üzere hizmetler sektörüne canlanma getireceğini kaydeden Elvan, yılın tamamında yatırımlar, sanayi üretimi, dış talebin etkisiyle orta vadeli programda öngörülenin üzerinde bir büyüme beklendiğini kaydetti.