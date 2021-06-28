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Giriş Tarihi: 28.6.2021

Yat turizmini etkilemedi

Yat turizmini etkilemedi
Denızlerde görülen müsilaj Ege ve Akdeniz kıyılarına henüz inmediği için turizmi etkilemedi. Yat Turizm Derneği Başkanı ve Begüm Yatçılık'ın sahibi Begüm Doğulu, müsilajın daha çok Marmara ve Çanakkale'de görüldüğünü belirterek, "Yat turları ağırlıklı Ege ve Akdeniz'de. Bir sorun yok şimdilik. Dolayısıyla talepte bir sıkıntı yok. Eğer buraya da gelirse talep anında kesilir" dedi. viravira.co CEO'su Baran Yıldırım da, Marmara Bölgesi'nin ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, "Kiralamaların büyük kısmı güneydeki mavi tur tekneleri olduğu için herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil" diye konuştu. Yat ve tekne kiralamalarına talebin yüksek olduğunu belirten Yıldırım, "Teknelerin genel doluluk oranı yüzde 70'leri aşmış durumda. Bayram haftası doluluk yüzde 90 seviyelerinde" dedi.
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Yat turizmini etkilemedi
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