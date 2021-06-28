Yat turizmini etkilemedi

Denızlerde
görülen müsilaj Ege
ve Akdeniz kıyılarına
henüz inmediği
için turizmi etkilemedi.
Yat Turizm
Derneği Başkanı ve
Begüm Yatçılık'ın sahibi
Begüm Doğulu, müsilajın daha çok Marmara
ve Çanakkale'de görüldüğünü
belirterek, "Yat turları ağırlıklı
Ege ve Akdeniz'de. Bir sorun
yok şimdilik. Dolayısıyla talepte bir
sıkıntı yok. Eğer buraya da gelirse
talep anında kesilir" dedi. viravira.co
CEO'su Baran Yıldırım da, Marmara
Bölgesi'nin ciddi şekilde etkilendiğini
belirterek, "Kiralamaların büyük
kısmı güneydeki mavi tur tekneleri
olduğu için herhangi bir olumsuz
durum söz konusu
değil" diye
konuştu. Yat ve
tekne kiralamalarına
talebin
yüksek olduğunu
belirten Yıldırım,
"Teknelerin
genel doluluk
oranı yüzde
70'leri aşmış
durumda.
Bayram haftası
doluluk yüzde
90 seviyelerinde"
dedi.