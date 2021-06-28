Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre her yıl ortalama 2 milyon hasar dosyası açılıyor, 2 milyon araç da kayıt dışı onarılıyor. Yılda 4 milyon araç boyanıyor. Karoser parçalarıyla birlikte bu sayı 12 milyon adeti buluyor. RS Servis
CEO'su Ünal Ünaldı "Tüketiciler, araçlardaki boyalı parça sayısından ziyade artık yapılan boya işleminin niteliğine ve kaporta onarımının, aracın orijinaliyle uyum sağlamasına dikkat etmeli" dedi. Trafiğe kayıtlı 24 milyon aracın yaş ortalamasının 14.2 olduğuna dikkat çeken Ünaldı, günümüz şartlarında boyasız ikinci el araç aramanın, samanlıkta iğne aramaya benzediğini söyledi.