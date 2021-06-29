1 Temmuz öncesi biletler tükendi

COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklar, 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak. Yaz tatillerini ve Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyenler, Bayrampaşa
'da bulunan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı
'nda biletlere hücum etti. Kurban Bayramı'na 22 gün kala birçok firmada bilet satışlarında patlama oldu. Otobüs firmaları 1 Temmuz'da yasakların kalkması ile birlikte tüm seferlerin biletlerinin satıldığını duyurdu.
BAYRAM İÇİN EK SEFER
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu
(TOFED) Başkanlığı da 1 Temmuz'da yasakların kalkması ile birlikte bayram öncesi talebi karşılamak amacıyla ek seferler konulacağını vatandaşın mağdur edilmeyeceğini açıkladı. Otobüs firmaları da yaşanan yoğunluk nedeniyle ek sefer koyduğunu belirten otobüs firma yetkililerinden Zekeriya Tuna
ve Yusuf Kaymaz
, "1 Temmuz'da yasakların kalkacağının açıklanmasından sonra bütün biletler satıldı. Bir de Kurban Bayramı yaklaşırken taleplerde patlama oldu. 1 Temmuz'dan sonraki talep durumuna bakılarak ek seferler açılacaktır. Pandemiden dolayı bir yere gidemeyen insanlar bu yasağın kalkmasını fırsat bilerek 22 gün önceden biletlerini satın aldılar" dedi.