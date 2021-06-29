Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 496 bin 500 lirayı, en yüksek ise 499 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 496 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 619 milyon 327 bin 130,70 lira, işlem miktarı ise 1.248,13 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 636 milyon 314 bin 897 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, VakıfBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: