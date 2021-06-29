Bakan Kurum: 112 tesise 14.8 milyon lira para cezası uyguladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "500 bölgede yapılan çalışmalarda, 8 bin 405 metreküp müsilajı topladık. 7 ilde toplam 7 bin 293 denetim gerçekleştirdik. 112 tesise, 14.8 milyon lira para cezası uyguladık" dedi.

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