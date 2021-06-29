Bakan Pakdemirli'den 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde önemli açıklamalar: Çiftçiye kolaylık sağlayacak

Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

Dijital Tarım Pazarı uygulamasını başlattık. Bu uygulama sözleşmeli platformu da kapsıyor. Sözleşmeli tarımla da beraber çiftçinin pazara ulaşmasını ve finansman sorununu çözüyor. İstikrarlı fiyat sunuyor. Fiyat dalgalanmalarının önüne geçilebilir. Gıda Komitesi'nin de en önemli konularından bir tanesi.

Bakan Pakdemirli yerli tohum çalışmaları ile ilgili, "İthal tohumla alakalı genel bir algı var. Türkiye'de kabaca 1000 tane tohum firmamız var. Bunun 940'ı yerli firma. 42 tane yabancı firma var. 22 tane de yerli-yabancı ortak firma var. Tarlaya gittiğimiz zaman da Türkiye'nin yeterliliği yüzde 96. Yani 100 dönüm tarlamız varsa 96'sı yerli. Türkiye'nin çok ciddi bir ihracatı var. 162 milyon dolar ihracat var. Türkiye bu konuda çok başarılı bir ülke.

Bakan Pakdemirli yanlış algılara dikkat çekerek, "Türkiye tohum ihracatçısı bir ülke" dedi. Pakdemirli, sebze tohumları için TÜBİTAK'la proje başlattıklarını kaydetti.

Pakdemirli, Türkiye'nin tarım alanında destek ve tedbirlerle önemli adımlar attığını sözlerine ekledi.