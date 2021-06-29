'Bal' gibi karar! Karar köylülerden yana

Resmi Gazetenin 29 Hazirandaki sayısında, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun, Yatağan Bencik Orta Mahallesinde, Maliye Hazinesine ait olan ve yöre halkının bal üretim merkezlerinden bir olan bölge hakkında verilen kararı yayımlandı. 373 ada 1 parselde yer alan bölge, 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendi. Resmi Gazetede yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: "373 ada, 1 parselde tespit edilen 2863 sayılı Yasa kapsamında kalan kültür varlıklarının bulunduğu alanın ekli harita gösterildiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi"

MADEN FAALİYETİNE İZİN VERİLMEDİ

Söz konusu bölgenin, madencilik faaliyetlerinin yapılması talebinin aynı ilke kararı kapsamında uygun bulunmadığına karar verildi. Yayımlanan kararda, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinin I. Derece Arkeolojik Sit Hükümlerinin "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine ve ilgilisinin 25.03.2021 tarih ve 681402 kayıt sayılı yazısı ile aynı alan içerisinde madencilik faaliyetlerinin yapılması talebinin aynı ilke kararı kapsamında uygun bulunmadığına karar verildi." İfadelerine yer verildi.