Emekli maaşı zam oranı açıklandı mı? 2021 Temmuz emekli maaşı zammı miktarı ne kadar olacak? İşte, enflasyon verilerine göre tablo

Emekli maaşı zammı ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım sona eriyor. Temmuz 2021'de emekli ikramiyesi ile birlikte hesaplara yatacak olan zamlı emekli maaşı miktarının ne kadar olacağı, milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ocak ayından bu yana alınan enflasyon verilerine göre, emekli maaşlarına ne kadar, kaç para zam yapılacak? Haberimizde, emekli maaşı için olası zam oranları ve kimin ne kadar zam alacağı hakkında detaylar yer alıyor...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Emekli maaş zamları neredeyse netleşiyor. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor.