Emekli maaşı zam oranı açıklandı mı? 2021 Temmuz emekli maaşı zammı miktarı ne kadar olacak? İşte, enflasyon verilerine göre tablo

Emekli maaşı zammı ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için geri sayım sona eriyor. Temmuz 2021'de emekli ikramiyesi ile birlikte hesaplara yatacak olan zamlı emekli maaşı miktarının ne kadar olacağı, milyonlarca emekli tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ocak ayından bu yana alınan enflasyon verilerine göre, emekli maaşlarına ne kadar, kaç para zam yapılacak? Haberimizde, emekli maaşı için olası zam oranları ve kimin ne kadar zam alacağı hakkında detaylar yer alıyor...
Emekli maaş zamları neredeyse netleşiyor. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor.
Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.