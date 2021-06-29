Emekli maaşı zammı açıklanacak: 2021 emekli maaşı zammı oranı ne kadar, kaç TL olacak? Kurban Bayram ikramiyesi ile yatacak!

Memur ve emekli maaşı zam oranı, her sene belirli dönemlerde gündem oluyor. Yılbaşı ve sene ortasında, önceki 6 aylık enflasyon verileri ile emekli maaşı zam oranları belirleniyor. Bu sene, Kurban Bayramı ikramiyesi ile zamlı emekli maaşları Temmuz ayında hesaplarda olacak. Peki, zam oranları için 2021 enflasyon verileri ne diyor ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2021 enflasyon verileri ve emekli maaşı zam oranı hesaplamaları...
Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de taşınacak.
Bu talep, Memur-Sen tarafından önceki toplu sözleşmeye taşınmış ancak karara bağlanmamıştı.
Memur emeklileri, Memur-Sen'in bu yaz yapılacak toplu sözleşmeye de aynı talebi taşımasını bekliyor.
YENİDEN MASADA
Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.
Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. Toplu sözleşmeden çıkacak karar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de umut olacak. Bu durumda onlara da intibak için yasa çıkarılması gündeme gelecek.
355 TL ZAM
2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lıların talebi hayata geçerse, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.
2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanacağını belirtiyor.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.
TALEPLER NE GETİRECEK?
* Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.
* Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.
* Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.