Emekli maaşlarına ne kadar, kaç para zam yapılacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, her yıl emeklilere Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak zam miktarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, yapılacak zam tutarı ise yüzde 6.39 olarak belirlendi. Son ayın enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yapılacak zam miktarı iyice netleşecek.
Emekli maaş zamları neredeyse netleşiyor. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor.
Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.