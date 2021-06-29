Sigortacılara özel akademi

Türkiye
Sigorta, acentelere özel bir akademik eğitim programı oluşturdu. Acentelerin ihtiyaçlarını tespit eden firma ardından Marmara Üniversitesi
işbirliğiyle 'Türkiye Sigorta
Acente Akademisi'ni kurdu. Birleşmenin ardından kısa sürede 3 bin 600 acente rakamına ulaştıklarını da belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli
, bu rakamı 5 bine çıkaracaklarını belirtti.
ACENTELER YURTDIŞINA AÇILACAK
Acente kanalından yüzde 40'lik bir satış planladıklarını vurgulayan Benli, "Türkiye Sigorta ailesi olarak birbirimizden aldığımız güç ve ortak bir enerjiyle hep birlikte sigorta sektörünün bugünü ve geleceğini şekillendireceğiz. Acentelerimiz, 83 milyon için değer yaratma yolculuğumuzda, ülkemizin her yerindeki elimiz, kolumuz, gözümüz, kulağımız olarak en büyük gücümüz. Bugün tanıtımını yaptığımız 'Türkiye Sigorta Acente Akademi
' çatısı altında acentelerimizin ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştireceğimiz düzenli eğitimlerimiz ile acentelerimizin gücünü daha da artıracağız" dedi. Yakın zamanda farklı alanlarda uzmanlaşmış acentelerin ortaya çıkacağını belirten Benli, "Önümüzdeki dönemde bazı acentelerimizin bölge ülkelerinde satış yaptığını da göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Benli, Marmara Üniversitesi işbirliğinde kurulan akademinin vereceği eğitim programlarının sektörde önemli bir değer yaratacağını söyledi.