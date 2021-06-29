Türkiye’de araç sayısı 24 milyon 628 bin 96 oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu araçların türleri ve sayıları açıklandı. Türkiye genelinde Mayıs ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısının 24 milyon 628 bin 96 olduğu öğrenilirken, bu taşıtların %54,4'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,6'sını motosiklet, %8,0'ini traktör, %3,5'ini kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturduğu belirtildi.

DOĞU MARMARA'DA 1 MİLYON 42 BİN 195 ARAÇ

TÜİK'in verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 1 milyon 42 bin 195 oldu. Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 430 bin 911, Sakarya'da 304 bin 366, Düzce'de 117 bin 558, Bolu'da 119 bin 684, Yalova'da ise 69 bin 676 oldu.

KOCAELİ'NDE 257 BİN 80 OTOMOBİL VAR

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Kocaeli ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 430 bin 911 olurken, araç türlerine bakıldığında ise bu araçların 257 bin 80'ni otomobil, 9 bin 500'ü Minibüs, 7 bin 42'si Otobüs, 79 bin 90'ı Kamyonet, 23 bin 861'i Kamyon,34 bin 411'i Motosiklet, 18 bin 569'u Traktör ve bin 358'inin ise özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu öğrenildi.