Bakan Pakdemirli duyurdu! Tarımda sözleşmeli üretim yasası geliyor

TARIM FUTBOL KADAR KONUŞULAN BİR KONU



Tarımda orta ve uzun vadede gıda güvenliği ve sektörün tamamına yönelik bir planlama çalışmanız var mı?

Türkiye'de tarım futbol kadar konuşulan bir konu. Gıda güvenliği ise tarımın en önemli meselelerinden biri. Önümüzdeki 20 yılda gıda ihtiyacımız yüzde 50 artacak. Biz bu konu için 2019'da bir tarım şurası yaptık. Burada çıkan sonuçların eylem planı haline getirdik. Ortak akıl çok önemli. Biz dinleyen bir bakanlığız. Son 3 yılda tüm rakamlar iyiye gidiyor, çünkü sahadayız. Ben görev sürem boyunca üç yılda belki en az 5 kez 81 ili gezdim. Sahanın problemlerini dinlemek, yerinde çözmek için çalışıyoruz. Biz her şeyi öğrenmeye açığız. Bize mantıklı gelen her şeyi de uygulamaya alıyoruz. Orta ve uzun vadede yol haritamız hazır. Bu şura sonuçlarının 25 yıla ışık tutması gerekiyor. Ama her 5 yılda bir de günün şartlarına göre revize edeceğiz.