Elektrik fiyatlarında en ucuzlar arasındayız

Yerli ve yenilenebilir enerji hamlesi ile dışa bağımlılığını azaltan Türkiye
, 40 ülkenin elektrik ve doğalgaz fiyatlarının incelendiği araştırmada en ucuz ülkeler sıralamasında başı çekti. Türkiye meskenlerde tüketilen elektrik fiyatlarında en ucuz 6, doğal gazda ise üçüncü ülke oldu. Avrupa
İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) verileri baz alınarak Avrupa ve Türkiye'deki fiyatlar araştırıldı. Ocak-haziran dönemleri incelendi.
AVRUPA'DA ARTTI
Buna göre, enerji fiyatları özellikle ilk 5 ayda hem birincil kaynaklar (petrol, gaz, kömür) fiyat artışı hem de pandemide artan tüketim Avrupa'da fırladı, Türkiye'de ise enerji fiyatları euro cinsinden yüzde 5'lik bir düşüş gösterdi. 40 ülke arasındaki sanayi ve ticarethane elektrik fiyatları sıralamasında vergiler hariç İrlanda
0.14 euro/kilovatsaat ile birinci, Türkiye ise pahalılıkta 0.06 euro ile 32'nci ülke oldu. Mesken abone grubunda İrlanda 0.22 euro ile birinci, Türkiye 0.066 euro ile 34. sırada yer aldı. Vergiler dahil edildiğinde elektrik fiyatları sıralamasında Danimarka
0.23 euro ile birinci, Türkiye 0.078 euro ile 34'üncü oldu. Mesken grubunda Almanya
en pahalı ülke. Türkiye ise 35'inci sırada. Vergiler hariç 40 ülke arasındaki sanayi ve ticarethane gaz fiyatları sıralamasında Bosna Hersek 0.038 euro ile birinci, Türkiye 0.016 euro ile 37'nci. Mesken grubunda İsveç
0.073 euro ile en pahalı sıralamasında birinci, Türkiye 0.016 euro ile en ucuz 38'inci ülke. Vergiler dahil edildiğinde ise sanayi ve ticarethane gaz fiyatları sıralamasında Danimarka 0.06 euro ile birinci sırada, Türkiye 0.019 euro ile 37'nci oldu. Mesken grubunda ise en ucuz enerji tüketen 38'inci ülke.