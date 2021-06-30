Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İlk çeyrek büyümesinde hem yatırım harcamalarının hem de dış talebin katkı sağladığını görüyoruz. Yılın 2'nci çeyreğinde güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz." dedi.

ENFLASYON MESAJI

Bakan Elvan, "Önümüzdeki en önemli ve en öncelikli sorun yüksek enflasyon. Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Merkez bankası sıkı para politikasındaki kararlı duruşunu sürdürdükçe başarı da gelecek." diye konuştu.