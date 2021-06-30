Kripto Paralarda Teknik Analizin Önemi

Bu makalede, size Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin grafiğini anlama ve kripto para yolculuğunuza başlamak amacıyla teknik analiz yapma yolunda en gerekli araçları kısaca açıklayacağız ve düzenli olarak teknik analizleri takip edebileceğiniz platformlar önereceğiz.

Teknik Analiz Ağır Kantitatiftir

Teknik analizde analistler, bir yatırım fırsatını değerlendirmek için hem nicel hem de nitel teknikleri kullanabilir. Teknik analiz çoğunlukla nicel ve metrik tabanlıdır. Piyasa ve fiyat davranışını anlamak için matematiksel ve istatistiksel modelleme kullandığından teknik analiz, kripto para birimi alım satımında geniş uygulamalara sahiptir.

Kripto para teknik analizinde uygulanan iki ana ilke vardır:

Tarih kendini tekrar etme eğilimindedir.

Fiyatlar trendlerde hareket etmektedir.

Bu ilkelerden yola çıkarak analistler, piyasa hareketleri hakkında tahminlerde bulunmak için davranışsal ve geleneksel ekonomik ilkeler de dâhil olmak üzere çeşitli etkilerden yararlanır. Temel analizden farklı olarak teknik analiz yalnızca fiyat hareketlerine bakar. Ancak teknik analiz kullanarak fiyat hareketlerini anlamak için geçmiş ve mevcut kripto para talebi, küresel düzenleyici rejimler ve kripto para topluluğundaki son eğilimler gibi diğer faktörlere bakmalısınız.

Teknik Analizde Kullanılan Araçları Tanıyalım

Kripto paralarda teknik analiz genellikle grafik modellerine, istatistiksel göstergelere veya her ikisine de dayanır. En sık kullanılan grafikler şamdan, çubuk ve çizgi grafiklerdir. Her biri benzer verilerle oluşturulabilir ancak bilgileri farklı ve faydalı şekillerde sunar. En yaygın teknik göstergelerden bazıları şunlardır:

Ortalama yön endeksi: Bir trendin gücünü belirlemeye yardımcı olan teknik analiz göstergesidir.

Bollinger bantları: Teknik analizde kullanılan ve varlık fiyatlarının göreceli olarak yüksek mi yoksa düşük mü olduğunu belirlemeye yardımcı olan araçtır.

Göreceli güç endeksi (RSI): Son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü belirlemek için teknik analizde kullanılan bir momentum göstergesidir.



Bu göstergeler, yatırımcılara trendlerden kâr elde etme arayışlarında yardımcı olabilir. Yatırımcıların Bitcoin teknik analizine güvenirken başvurabilecekleri diğer istatistiksel araçlar arasında hareketli ortalamalar, MACD, Fibonacci oranları bulunur.

Teknik analiz, arz ve talebin incelenmesi ve eğilimleri en iyi şekilde tahmin etmenin bir yolu olarak görülebilir. Başlangıç seviyesindeki yatırımcılara bu araçlar karmaşık görünebilir. Ancak kripto para teknik analizi, daha iyi yatırımlar yapmanıza yardımcı olabilecek fiyat hareketlerine yönelik bir pencere sağlayabilir.

Kripto Para Teknik Analizlerini Nereden Takip Edebilirim?

Haftalık ve günlük analizleri, güvenilir kaynaklardan takip etmeniz çok önemlidir. Çünkü analizler yatırımlarınıza yön verir. Bu bakımdan analizi takip edeceğiniz kaynağı araştırmalı ve tatmin olduktan sonra düzenli olarak takip etmelisiniz. Tam da bu noktada ICRYPEX Kripto Para Borsasının yatırımcılarına verdiği analiz desteğinden bahsetmek isteriz. Bir kripto para borsası olarak ICRYPEX, bünyesinde bulunan Araştırma departmanı ile günlük ve haftalık şekilde birçok kanaldan yatırımcılara analiz desteği sunan nadir bir borsa olarak karşımıza çıkıyor.

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