Sürekli; Ege İhracatçı Birlikleriyle bir araya geldi

AK Parti İzmir il Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ege İhracatçılar Birlikleri ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.

Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve birlik başkanlarının bulunduğu görüşmede gündem, ekonomik göstergeler ve istikrardı. Birlik başkanlarının sorunlarını dinleyen Başkan Sürekli; Ege Bölgesi'nin en önemli üretim ve ihracat ayağını oluşturan birliklerin önemine dikkat çekerek; "Bölgemiz ihracatının bir yıl içinde yüzde 50'nin üzerinde bir artış göstermesi sevindirici bir sonuç. Yeni açıklanacak rakamlarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoruna imza atmaya hazırlanıyorlar. Başkanlarımızın taleplerini dinledik. Özellikle istikrar ve döviz kurlarıyla ilgili beklentilerinin farkındayız. Çabamız da bu yönde." diye konuştu.

Başkan Sürekli'nin Ege İhracatçı Birlikleri ziyaretine; Koordinatör Başka Jak Eskinazi, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Maden İhracatçıları Birliği Mevlüt Kaya, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur ve Genel Sekreter İ. Cumhur İşbırakmaz katıldı. Devlet desteklerinden memnuniyetini dile getiren başkanların ortak görüşü, ekonomide yakalanan istikrarın sürerek büyümenin devam etmesi yönünde alınan tedbirlerin devam etmesi gerektiği oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi; döviz ihtiyacına yönelik açıklamalarında, "Üzerimize düşeni yapıyoruz. Dövizin sabit kalması bizim için önemli. İstikrarın sürmesi ile faiz ve enflasyon da düşecektir." ifadelerini kullanırken; Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı sanayi üretiminin artırılması noktasında hammadde sorunu yaşandığını Türkiye'nin Avrupa'da birinci, Dünyada ikinci büyük MDF ve mobilya üreticisi olduğunu belirterek, hammadde ile ilgili beklentilerini dile getirdi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Birol Celep ise Tarım ve Ticaret Bakanlıklarının verdiği desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirirken; havza bazlı üretim modelinin daha da geliştirilmesini istedi.

HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR

Her kesimin üzerine düşeni yaptığını, Türkiye'nin, her sorunun küresel olarak yaşandığı bu koşullarda dahi önemli gelişmeler kaydettiğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; "Son açıklanan veriler, ülkemiz ekonomisinin potansiyelini, temellerinin ne kadar sağlam olduğunu ortaya koyuyor. Önemli olan bu zorlu süreçte doğru tedbirler alarak sağlıkla birlikte ekonomiyi de ayakta tutabilmekti. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Ekonomideki olumlu gelişmeler önümüzdeki süreçte, ihracatta olduğu gibi üretim ve istihdam artışında da rekorları beraberinde getirecektir. Bu olumlu tabloda üreticimizin payı büyüktür. Kara propagandalara rağmen büyümeye devam ediyoruz. Türkiye; olumsuz tablolar çizmeye çalışanlara rağmen dimdik ayaktadır ve gelişimini sürdürmektedir. Sanayi temsilcilerimizle sık sık bir araya geliyoruz, gelmeye devam edeceğiz. Atacağımız adımlar, onların umut ve heyecanıyla çok daha büyük olacaktır. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

SİVASLILARLA AYNI SOFRADA

Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret ederek Başkan Tolga Eleman ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; kendisi için hazırlanan yöresel mutfak ürünlerini tadarak, ezgilere eşlik etti. Sivas kültürünün çok özel ve renkli bir kültür olduğunu söyleyen Başkan Sürekli, konuşmasında şu ifadeleri kullandı "Sivas, memleketimizin her şehri, yöresi gibi kendine has renkler barındıran özel bir ilimiz. Bu kültürleri yaşatmak önemli. Bir arada ve kendi renklerimizle birlikte yaşamak, bizleri zenginleştirir, Türkiye'yi güçlendirir. Federasyonumuzun yaptığı hazırlık için teşekkür ediyorum. Bizi, İzmir'de Sivas'a götürdüler, o özel atmosferi yaşattılar."