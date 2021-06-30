“Yerli işletim sistemi 'PARDUS'u herkes kullanabilir”

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi'nde görevli Hüseyin Güç, kitapta Pardus'un kurulum adımlarının yalın bir şekilde anlatıldığını dile getirdi ve şunları söyledi: "Pardus üzerinde yapılabilecek tüm ayarları detaylı bir şekilde kullanıcının önüne sermeye çalıştım. Ayrıca Pardus dönüşüm projesi gerçekleştirecekler için bir proje yönetim taslağı ile Pardus işletim sistemine geçtikten sonra onları nasıl yöneteceklerine dair uygulamaların kurulum ve yapılandırma bilgileri yine bu kitabın içinde ayrı bölümle halinde bulunuyor. Dolayısıyla herkese hitap eden ve herkes için bilgi içeren en güncel kitap olması açısından önemli."

KAMUNUN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLİYOR

Pardus, Türkiye'de TÜBİTAK tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu bir işletim sistemi. Planlamasına 2003 yılında başlanan Pardus, 27 Aralık 2005'te yayınlandı. Özgür, hızlı kurulabilen, kolay kullanılır, çoklu dil içeren, bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını gidermek üzere mevcut linux dağıtımlarının üstün taraflarını kullanan Pardus işletim sistemi, internet üzerinden ücretsiz olarak indirilip kurulabiliyor. Hüseyin Güç, Pardus'u farklı kılan noktayı şöyle anlattı: "Hem çok kapsamlı bir şekilde Türkçe dil desteği vermesi, hem de kamunun ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriliyor olması. Pardus kullanımı kamuda yazılım satın alma süreçlerinde yaşanan tekelleşmenin önüne geçerek kamu lisans maliyetlerinin düşmesini sağladı. Uzun vadede Pardus gibi açık kaynak kodlu yazılımların kamuda yaygınlaşmasının sağlanması ile bilişim teknolojilerine ait kaynaklar daha etkin kullanılır hale gelecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında daha yaygın olarak kullanılabilmesi için Pardus ekibi, pek çok alt proje de geliştiriyor."

SİYAH EKRANA GİRİLEN KOMUTLARDAN İBARET DEĞİL

Bu kitapla Pardus işletim sisteminin siyah bir ekranda komutlar yazılarak kullanılan bir işletim sistemi olmadığını göstermeyi amaçladığını söyleyen Güç, kitaptaki bazı önemli başlıkları şöyle sıralıyor: Pardusun Kurulumu, Pardusta Masaüstü Ortamı, Pardusta Dosya ve Dizin Sistemi, Pardusta Sistem Ayarları, Pardusta Medya ve Grafik Araçları, Pardusta İnternet Araçları, Pardusta Ofis Araçları, Pardusta Yardımcı Araçlar, Pardus Dönüşümü Nasıl Yapılır, Pardus Merkezi Yönetim Sistemleri.