SON DAKİKA

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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor! 2 Temmuz gram altın, yarım altın, tam altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 2.7.2021 06:44

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor! 2 Temmuz gram altın, yarım altın, tam altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor! 2 Temmuz gram altın, yarım altın, tam altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Serbest piyasaların son işlem gününde, anlık ve canlı altın fiyatları kritik seviyesini koruyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana dalgalanma yaşayan gram altın fiyatı bugün küçük bir yükseliş yaşıyor. Çeyrek altın fiyatı da gram altına paralel olarak yükseliş trendinde bulunuyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları için de ivme yukarı yönlü oldu. Serbest piyasada bugün çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, altın fiyatları A Para sayfası ile 2 Temmuz 2021 canlı altın alış satış fiyatı!

Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor... Altın fiyatları, piyasaların son işlem gününde de yakından izleniyor. Düğün ve nikah sezonuna paralel bir şekilde 22 ayar bilezik, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi yükseldi. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler, canlı altın fiyatı alış satış rakamları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, canlı ve anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.257,00
  • Satış: 3.331,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.286,00
  • Satış: 3.336,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 496,53
  • Satış: 496,62

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 804,00
  • Satış: 819,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.608,00
  • Satış: 1.638,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 447,67
  • Satış: 478,98

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.163,19
  • Satış: 3.227,36

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor! 2 Temmuz gram altın, yarım altın, tam altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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