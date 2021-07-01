Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: İkinci çeyrekte yüzde 20'nin üzerinde büyüme bekliyoruz

Nureddin Nebati, AK Parti Isparta İl Başkanvekili Hamidullah Armağan'ı ziyaret etti. Ardından il başkanlığındaki toplantı salonunda partililerle buluşan Nebati, burada yaptığı konuşmada, Isparta'nın tarımsal üretimde ve sanayide ulaştığı ihracat payı ile Akdeniz'in en önemli kentlerinden olduğunu söyledi.

Nebati, kentte 450 milyon dolara yaklaşan ihracatın, iş dünyası ve hükümetin attığı yeni adımlarla çok daha büyük rakamlara ulaşacağını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, dünyanın üzerinden silindir gibi geçtiğini belirten Nebati, Türkiye'nin salgın sürecinden alnının akıyla çıktığını kaydetti.

Türkiye'nin 2020 yılında bütün dünya küçülürken ekonomisini büyütmeyi başardığına işaret eden Nebati, ekonomik olarak her türlü ihtiyacın anında giderildiğini, sağlık sisteminde yapılan yatırımların karşılığını bu süreçte gördüklerini vurguladı.

Salgın sürecinde Türkiye'nin sağlık sisteminin çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalmadığını belirten Nebati, "Ne bir hastamız açıkta kaldı ne de hastaneye giden bir hasta ya da yakınından ücret talep edildi. Türkiye'de dünyanın durduğu bir dönemde açılan işletme sayısı, kapanan işletme sayısının fersah fersah ötesinde. Ödenmeyen çeklerin oranı 2020 yılı 2019 yılından, 2021'in ilk 5 ayı da 2020 yılından düşük. Piyasada herkes destek aldı. " dedi.

Türkiye'nin birinci çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü hatırlatan Nureddin Nebati, "İkinci çeyrekte yüzde 20'nin üzerinde büyüme, yıl sonunda da tahminlerimizin ötesinde bir büyüme bekliyoruz. Uluslararası kuruluşlar rakamlarını yukarıya çekmeye başladılar. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü Türkiye güçlü bir ülke. Güçlü bir yönetimi var ve önemli oranda destek veriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk 5 aydaki ihracatının, yüzde 36'nın üzerinde olduğuna dikkati çeken Nebati, fabrikaların çalıştığını, tüm göstergelerdeki güven endeksinde yükseliş olduğunu kaydetti.

Türkiye'de görmeme, duymama, tatmin olmama gibi bir hastalığın ortaya çıktığını dile getiren Nebati, şöyle konuştu:

"Bu hastalığı birileri sürekli sosyal medyadan pompalıyor. Ülkede yapılan birçok hizmeti görmüyorlar. Ülkenin hastane, okul, havalimanı ihtiyaçları giderilmiş durumda. Bizim muhalefetin geleneğinde sadece olumsuz olanlara odaklanma var, güzel şeyleri asla görmüyorlar, takdir etmiyorlar. Samimi söylüyorum patolojik bir duruma dönüşmüş durumda. AK Parti karşıtlığı, millet karşıtlığı durumuna dönmüş durumdalar. Yıkıcı bir atmosfer özellikle pompalanıyor. Bu tür olumsuzluklar köpürtülerek bir propaganda malzemesine dönüştürülüyor. 'İktidar yeter ki gitsin de isterse Türkiye yok olsun' anlayışına dönüşmüş durumda. Bu anlayıştan nemalanan toplumu terörize eden muhalefet anlayışının sosyal medya üzerinden yıkıcı etkilerini görüyoruz."

"Sürekli bir seçim teranesi var. Bu söylentilerin anlamı 'ey yatırımcı Türkiye'ye yatırım yapma, yurt dışından kimse gelip buraya yatırım yapmasın" anlamına geldiğini dile getiren Nebati, "Sürekli 'seçim var' diyerek uluslararası yatırımcıları adeta düşmanlık anlayışı ile korkutuyorlar. Kurulmayan bir fabrikada çalışamayacak insanın vebalini nasıl taşırsın. Gerçek olmayan bir dünyayı sürekli ortaya koyarak insanları demoralize etmeye ne hakkın var?" ifadelerini kullandı.