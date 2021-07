İlave istihdama kredi İhracata uzun vadeli destek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda Ekonomi Reform Programı'nda yer alan iki Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı programın temmuzda hayata geçirileceğini açıkladı. Elvan, "İhracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteği sağlayacağız. Küçük ölçekli firmaların istihdama katkısının artırılması ve likidite sıkıntılarını azaltmak için, ilave olarak istihdam ettikleri her bir kişi için ilave finansman imkânı vereceğiz. Firmanın istihdama kattığı her bir kişi için, 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek" dedi. İlave İstihdam Finansman Desteği'yle mikro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istidama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin TL'lik krediye erişim imkanı sağlanacak.Yılın ikinci çeyreğinde, güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle çift haneli bir büyüme beklediklerini ifade eden Elvan, "Elbette sorunlar var. Sevindirici olan sanayicilerin yeni yatırım yapmak istemesi, mevcut işlerini ve pazarlarını daha da büyütmenin peşinden koşması. Haziran ayı ekonomik güven endeksi de, sahadaki bu bilgileri teyit ediyor. Yılın ilk 6 ayına ilişkin görünüm, güçlü bir iktisadi faaliyete işaret ediyor. Yılsonu büyümesinin hedeflediğimiz oranın üzerinde gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Büyüme hedeflerimizden feragat etmeksizin enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz" dedi.YENİ yatırım çekmek için nakit teşvik modelleri üzerinde çalıştıklarını da vurgulayan Elvan, "Bankaların esas alacakları rehberleri hazırladık, önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz. Böylece kredilerini ödeyemeyen, ama aslında iyileşebilecek firmaların borçlarının yapılandırılması sağlanacak" dedi.ENFLASYONLA mücadelede önemli rol üstlenecek Fiyat İstikrarı Komitesi ile ekonomi politikalarında eşgüdümü sağlayacak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izleyecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu da ilişkili kuruluş yapısına dönüştürüldü.