Malatya'dan 115 ülkeye 1 milyar dolar kayısı ihracatı

İstanbul'da 7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke sloganıyla ziyaretçilere kapılarını açan Gastro Show'a Malatya mutfağı ve gastronomisi büyük ilgi gördü. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya kaysısının 115 ülkeye ihraç edildiğini, ülkeye 1 milyar doları bulan döviz girdisi sağlandığını Malatya'nın gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınması için resmi başvuru yapıldı. Malatya mutfağı ve gastronomisi, sınırları aşarak dünyaya açılmayı hak ediyor" dedi.

Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla gerçekleştirilen ve dün ziyaretçilerine kapılarını açan Gastro Show etkinliği, İstanbul'da illerin ve mutfakların yarışına dönüştü. Gastronomi endüstrisinin farklı segmentlerinden oluşan geniş yelpazede katılımcı ve ziyaretçi profilini "7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke" mottosuyla ağırlayan etkinlik kapsamında kurulan Malatya standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AB coğrafi işaret belgeli Malatya kayısısı başta olmak üzere Malatya'nın birçok yöresel lezzetinin tanıtıldığı ve ikram edildiği standın dolup taştığını söyledi.

Sadıkoğlu, Malatya standında Malatya kağıt kebabı, kiraz yaprağı köftesi, içli köfte, analı kızlı, patlıcan tava, Malatya kurabiyesi, Malatya peyniri, kayısı çekirdeği kahvesi gibi birbirinden farklı ve lezzetli ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını belirterek, Türkiye'nin mutfağı zengin olan illerinden birisi olduklarını kaydetti

115 ÜLKEYE KAYSI İHRACATI İLE ÜLKEMİZE YILDA 1 MİLYAR DOLAR DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLANIYOR

Sadıkoğlu, "Malatya'mız; tarihi, doğası, sanayisi, gastronomisi ve eşsiz kültür mirasıyla sadece bölgemizin değil, ülkemizin önemli kentlerindendir. Malatya'mız, tüm bunların yanı sıra Anadolu'ya özgü misafirperverliği olan bir kenttir. Malatya olarak bizim en önemli ürünümüz kayısı. Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının olduğu Malatya'da 50 bini aşkın aile geçimini kayısıdan sağlıyor. 115 ülkeye ihraç ettiğimiz Malatya kayısısı, gerek Malatya'dan direkt yapılan ihracat gerekse farklı illerden yapılan ihracat ile ülkemize yılda 1 milyar doları bulan döviz girdisi sağlıyor" dedi.

MALATYA'NIN GASTRONOMİ ALANINDA UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞINA ALINMASI İÇİN RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Sadıkoğlu, "Aslında kayısıyla birlikte coğrafi işaretli birçok ürünümüz var. Bu ürünler gastronomi destinasyonumuzun birer aktörü. Gastronomi, turizm sektörüne ivme kazandıran önemli global trendlerden biri haline geldi. Malatya'mızın gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınması için resmi başvuru yapıldı. Malatya mutfağı ve gastronomisi, sınırları aşarak dünyaya açılmayı fazlasıyla hak ediyor. Bugün baktığımızda ülkemizin turizm gelirinin yüzde 30'unu gastronomi turizminden elde ediyoruz. İlimizin gastronomi kültürünü geliştirdikçe ekonomik hareketliliği de büyütmüş oluyoruz. Malatya TSO olarak bu konuda elimizi taşın altına koyuyoruz, mücadele ediyoruz." Dedi.

İNSANLAR ARTIK YEREL TATLAR ARIYOR

Kentin gastronomi turizmi gelişince oluşan ivmeyle ticari hayatın da istedikleri canlılığa ulaşacağını aktaran Sadıkoğlu, "Dünya bir yandan küreselleşirken, bir yandan da yerel ürünlerin gitgide değer kazandığını görüyoruz. İnsanlar artık farklı tatlar arıyor. Büyüdüğü, doğduğu yerin tadını daha çok özlüyor. Bunun için ilimizdeki ürün çeşitliliğini ticari anlamda fırsata dönüştürmek için bu tür fuarları, organizasyonları önemsiyoruz." ifadelerini kullandı