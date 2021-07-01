Emekliye 441 lira zam yolda! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına ne kadar, kaç para zam yapılacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, her yıl emeklilere Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak zam miktarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, yapılacak zam tutarı ise yüzde 6.39 olarak belirlendi. Son ayın enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yapılacak zam miktarı iyice netleşecek.

GÖZLER EMEKLİ MAAŞLARINA ÇEVRİLDİ

Emekli maaş zamları neredeyse netleşiyor. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor.