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Haberler Ekonomi Haberleri Emekliye 441 lira zam yolda! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 1.7.2021 08:47 Son Güncelleme: 1.7.2021 08:48

Emekliye 441 lira zam yolda! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Emekliye 441 lira zam yolda! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye’de milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili detayları merak ediyor. Bilindiği üzere her yıl emekliler Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zamlarda belirleyici etken ise enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklandı. Açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı yüzde 6.39 olarak belirlendi. Bu oranda maaşlarda 441 liraya kadar zamma neden olacak. Peki, emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;

Emekli maaşlarına ne kadar, kaç para zam yapılacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, her yıl emeklilere Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak zam miktarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, yapılacak zam tutarı ise yüzde 6.39 olarak belirlendi. Son ayın enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yapılacak zam miktarı iyice netleşecek.

GÖZLER EMEKLİ MAAŞLARINA ÇEVRİLDİ

Emekli maaş zamları neredeyse netleşiyor. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor.

Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

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Emekliye 441 lira zam yolda! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
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