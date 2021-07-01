Pamukkale'de bu yıl 1 milyon turist hedefleniyor

Beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye gelen turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında doğanın sunduğu eşsiz güzelliği ve antik kentleri yakından keşfedebiliyor.

Kontrollü normalleşmenin başladığı günden itibaren de çoğunluğu yerli misafirin giriş yapmaya başladığı bölgede, maske ve sosyal mesafe tedbirleri sıkı denetleniyor.

Türkiye'nin en fazla turist çeken ören yerlerinden Pamukkale, 2019 yılında 2 milyon 580 bin 245 kişiyi ağırlarken, tüm dünyayı etkileyen salgın sonrası geçen seneyi 625 bin 120 ziyaretçiyle kapattı.

Kademeli normalleşmeyle ziyaretçi sayısını hızla artıran ören yeri, ocak-haziranda, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artışla 250 bin 158 ziyaretçiyi ağırladı.

Rusya'nın uçak seferlerini yeniden başlatmasıyla yabancı turist sayısının da arttığı Pamukkale'de turizmciler, Kurban Bayramı'na hazırlık yapıyor.

GÜNLÜK 10-15 BİN ZİYARETÇİ BEKLENTİSİ

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Pamukkale'nin eski güzel günlerine dönmesini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Yurt dışından yapılan rezervasyonların umut verici olduğunu, bazı otellerin dolmaya başladığını anlatan Şen, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminde özellikle ocak-mart döneminde bölgemizdeki yabancı misafir sayısı oldukça düştü. Toparlanma sürecindeyiz. Ocak ayında Pamukkale'ye günlük ortalama 500 ziyaretçi gelirken bugün 5 binin üzerinde misafir ağırlamaya başladık. Temmuz ve ağustosta günlük 10-15 bin ziyaretçi sayılarına da ulaşacağımıza inanıyoruz."

Geçen yıl salgından dolayı gurbetçileri ağırlayamadıklarını kaydeden Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek haftadan itibaren tüm Avrupa'dan yoğun gurbetçi vatandaşlarımızın da geldiğini göreceğiz. Rus uçaklarının ülkemize iniş yapmasıyla Rus turist trafiği de yaşanmaya başladı. Ülkeye gelen 100 bin Rus'un büyük bir bölümünün Pamukkale'ye geleceğini ve bir gün konaklayacaklarını tahmin ediyoruz.

Salgında bir artış yaşanmazsa sezon uzayacaktır. Bu yıl itibarıyla 1 milyonun üzerinde turisti Pamukkale'de ağırlamayı hedefliyoruz. Bu hedefi yakalarsak kendimizi başarılı sayacağız. Uzak Doğu pazarı da açılırsa 1 milyon hedefini revize ederek daha yüksek rakamlara ulaşmaya bekliyoruz. Ama asıl hedefimiz 2022 için. 2019'da kırdığımız rekorları gelecek yıl geride bırakacağımıza inanıyoruz. "

Şen, bölgedeki termal tesisler ve otellerin Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürdüğünü, talebin memnuniyet verici olduğunu anlatarak, "Kurban Bayramı ve yaz sezonunda otellerde doluluk oranları yüzde 95'e yaklaştı. Özellikle sahil yörelerinde de yer kalmadığı için misafirlerin kültür turizmine yöneleceğini düşünüyoruz." diye konuştu.