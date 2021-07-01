Giriş Tarihi: 2.7.2021 00:11Son Güncelleme: 2.7.2021 00:16
SON DAKİKA HABERİ: Ticaret Bakanlığı'ndan taksit düzenlemesi... Cep telefonu, kamera, bilgisayar...
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SON DAKİKA HABERİ: Ticaret Bakanlığı, BDDK'nin kredi kartı taksit sınırlamasına uyum için perakande ticarette taksit sayısını yeniden düzenledi. Fiyatı 3 bin 500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak. Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.
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SON DAKİKA HABERİ: Ticaret Bakanlığı'ndan taksit düzenlemesi... Cep telefonu, kamera, bilgisayar...