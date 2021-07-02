Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu! Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, zamlı mı yatacak?

Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman, zamlı mı yatacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, emekliler bu yıl 5 Temmuz'da açıklanan enflasyon oranları ile birlikte zamlı maaşlarına kavuşacak. Kurban Bayramı öncesinde ise 1 maaş ikramiye alacaklar. Bu noktada emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak soruları merak konusu oluyor. Yeni emeklilerin de yararlanacağı bayram ikramiyelerinin 12-19 temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

GÖZLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNDE!

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.