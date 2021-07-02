Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarı heyecanla bekleniyor. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında enflasyon oranları doğrultusunda maaşlarına zam alıyor. Geride bıraktığımız sürede 5 aylık enflasyon oranı açıklanırken, emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı 6.39 olarak ön görülüyor. Haziran ayı enflasyon oranının 5 Temmuz'da açıklanması ile birlikte maaşlara yapılacak zam tutarı tam olarak belli olacak. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte Temmuz ayı emekli maaş zammı ile ilgili detaylar;
Emekli maaş zamları neredeyse netleşiyor. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor.
Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.