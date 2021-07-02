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Giriş Tarihi: 2.7.2021 11:28 Son Güncelleme: 2.7.2021 11:29

Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak?

Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak?

Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye’de milyonlarca emekli her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, 6. Ayın enflasyon verisi bu ayın 5’inde açıklanacak. Bu noktada, emekli ve memurun zam oranları yüzde kaç olacak, SSK ve BAĞKUR emeklileri yüzde kaç zam alacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı yüzde 6.39 olarak belirlendi. Bu zam oranı doğrultusunda emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte detaylar;

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarı heyecanla bekleniyor. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında enflasyon oranları doğrultusunda maaşlarına zam alıyor. Geride bıraktığımız sürede 5 aylık enflasyon oranı açıklanırken, emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı 6.39 olarak ön görülüyor. Haziran ayı enflasyon oranının 5 Temmuz'da açıklanması ile birlikte maaşlara yapılacak zam tutarı tam olarak belli olacak. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte Temmuz ayı emekli maaş zammı ile ilgili detaylar;

MİLYONLARIN GÖZÜ EMEKLİ ZAMMINDA!

Emekli maaş zamları neredeyse netleşiyor. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor.

Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

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Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak?
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