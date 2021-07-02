Getir İspanyol BLOK’u satın aldı

Dünyada bir ilki 2015'de Türkiye
'de başlatarak ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, ilk kez bir şirket satın alımı gerçekleştirerek Avrupa
pazarındaki konumunu güçlendirdi. Bu yıl Londra
, Amsterdam
, Berlin
ve Paris'te faaliyete geçen Getir, global genişleme hedefi doğrultusunda Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren BLOK'un tamamını satın aldı. BLOK'un Barselona, Madrid ve Milano'da sürmekte olan hizmeti artık Getir adıyla devam edecek. BLOK'un gerekli çalışmaları tamamlayıp faaliyete geçmeye hazır hale getirdiği Roma ve Lizbon operasyonları da Getir markası ile önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak. Böylece Getir, Avrupa'da hizmet verdiği ülke sayısını 7'ye çıkararak, Türkiye ile birlikte toplamda 8 ülkede faaliyet gösterecek.
İSPANYA'YA MOR RENK GELDİ
Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan dördüncü yatırım turunda aldığı 555 milyon dolar
lık yeni yatırımla birlikte 7.5 milyar dolar değerlemeyi aşan Getir'in Kurucusu Nazım Salur, "Öncüsü olduğumuz sektörün büyümesi ve güçlenmesi için yeni işbirliklerini değerlendirmeye gayret ediyoruz. BLOK uygulamasını bünyemize kattık. Londra, Amsterdam, Paris ve Berlin'den sonra şimdi de Barselona, Madrid ve Milano sokaklarını Getir moru ile renklendireceğiz" dedi.