Merkez’den döviz hesaplarına caydırıcı önlem

Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), dün dolar
izasyon için iki hamle yaptı. Yabancı
para cinsinden mevduat ve katılım fonu zorunlu karşılık oranları, tüm vadelerde iki puan yükseltildi. Kıymetli maden
mevduatı ve mevduat dışı diğer yükümlülüklerde oranlar değiştirilmedi. Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıkların döviz olarak tesis edilmesi opsiyonunda sunduğu (Rezerv Opsiyon Mekanizması) oranı da yüzde 20'den 10'a düşürdü. TCMB, açıklamasında, kararların parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması amacıyla alındığını duyurdu. Hamlenin, bankaların TL cinsinden daha fazla mevduat tutmalarını ve döviz tevdiat hesaplarının ağırlığını TL mevduat tarafına kaydırmalarını sağlamayı teşvik etmesi bekleniyor.
19 TEMMUZ'DA...
Artış 19 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Yabancı para mevduatlarda zorunlu karşılık oranının artırılmasıyla bankacılık sistemindeki toplam mevduat içinde TL'nin payının yükselmesi hedefleniyor. Uzmanlar, uygulamayla piyasadan TCMB hesaplarına ek döviz çekilmesinin ve bankalar için döviz mevduat
- fon tutmanın maliyetinin artırılarak son yıllarda sürekli artan döviz hesapları için caydırıcı bir etki yaratılmasının hedeflendiğini belirtiyor. Döviz mevduatında ZK'yı artırmak bankaların döviz mevduatı fonlama maliyetini artırıyor.