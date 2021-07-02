MNG kargo takip 2021 - MNG kargom nerede, kargo takip numarası ile gönderi sorgulama nasıl yapılır?

MNG kargo yalnızca bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet veren bir firma değildir. Aynı zamanda e-ticaret siteleri ile de anlaşması vardır ve internet alışverişlerinizin de ulaşımını sağlamaktadır. MNG kargonun anlaşmalı olduğu e-ticaret sitelerinden yaptığınız alışveriş sonucunda siparişiniz MNG kargo ile size ulaştırılır. Bir gün içinde yüz binlerce kargonun ulaşımını sağlayan MNG kargo aracılığı ile gönderilerinizi takip etme ve sorgulamanızın birçok yolu var.

MNG kargo takip işlemleri nasıl yapılır?

Gönderisini gerçekleştirdiğiniz kargolarınızın ya da tarafınıza gönderilmekte olan kargoların güncel durumu hakkında bilgi edinebilmeniz için MNG kargo takip sistemlerinden dilediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. E-ticaret alışverişlerinizdeki faturada veya kargo şirketi ile direkt iletişime geçerek yaptığınız gönderimlerde size verilen 'MNG kargo takip numarasını' kullanarak bu bilgileri edinmeniz mümkün.

İnternet üzerinden sorgulama işlemleri

MNG kargo gönderi takip işlemlerinin en kolay yöntemlerinden biri firmanın web sitesini kullanarak yapacağınız sorgulamalardır. Bu sorgula işlemleri için siteye üye olma zorunluluğu yoktur.

https://www.mngkargo.com.tr/

Kargo sorgulama işleminiz için yukarıdaki linke giderek MNG kargo internet adresine giriş yapınız. Açılan sayfada 'Kargom Nerede MNG' yazılı butona tıklayın ve ilgili boşluğa gerekli bilgileri girin. Sorgulamanızı gönderi takip numaranız ile gerçekleştirebildiğiniz gibi aynı zamanda fatura numaranızı kullanarak da yapabilirsiniz.

MNG kargo internet adresi üzerinden yalnızca gönderi takip işlemleri değil daha birçok farklı hizmet sunulmaktadır. Göndermeyi planladığınız kargonuzun ücretini hesaplayabilirsiniz. Bu işlem için gönderinin nereden nereye gideceği, gönderinin ağırlığı ve büyüklüğü, adrese mi şubeye mi teslim edileceği gibi birçok farklı ayrıntı hesaplanır ve sizin için bir ücret bilgisi oluşturulur. Böylelikle hesabınızı önceden yapmanıza olanak sağlanmaktadır.

MNG kargo web sitesi üzerinden kurye çağırma işlemi de gerçekleştirebilirsiniz.

Telefon ile MNG kargo sorgulama

Genellikle internet erişimini sağlayamayan müşteriler tarafından kullanılan bir yöntemdir. Gönderilerinizin güncel durumunu öğrenebilmeniz için MNG kargo canlı destek hattından yardım alabilirsiniz. Bunun için oluşturulan ve sorgulamanızı yapabileceğiniz bir iletişim numarası mevcuttur.

Çağrı Merkezi Numarası: 444 06 06 – 0850 222 06 06

Kargolarınızın durumu, gönderilerinizle ilgili sorularınız ve MNG kargo ile ilgili diğer konular için bu numaraları arayabilirsiniz. Müşteri temsilcisi size bazı sorular sorduktan sonra (fatura numaranız, gönderi takip numaranız, isim soy isim vb.) gönderinizle ilgili her konuda bilgilenmenizi sağlayacaktır.

Mobil uygulama ile MNG kargo sorgulama

Teknolojik cihazların kullanımının artmasıyla birlikte kargo şirketlerinin geliştirdiği sistemlerden biri de mobil uygulamalar olmuştur. MNG kargo bu uygulamayı akıllı telefon veya tabletlerinizden kullanabilmenize olanak sağlamıştır.

MNG kargo mobil servislerinden biri olan iPhone şube için, Appstore aracılığı ile hiçbir ücret ödemeden akıllı telefonunuza indirebilirsiniz. Bu uygulama ile gönderi takip işlemleri, kurye çağırma hizmetleri, kargo ücreti hesaplama veya size en yakın şubeyi sorgulatma gibi pek çok işlem yapmanız mümkündür. Sorgulama yöntemleri arasında en kısa sürede sorularınızı yanıtlayan yöntem olduğu söylenebilir.

Ayrıca MNG kargo mobil uygulamasını iPad ile de kullanabilirsiniz. Uygulama sayesinde kargo firmasına bağlı olarak hazırlanan ve kurumsal bir dergi olarak kabul edilen MNG Box dergisini buradan okuyabilirsiniz. Aynı zamanda gönderi takipleri ve en yakın şubeyi öğrenmeniz mümkündür.

Şubeden MNG kargo sorgulama

Genellikle tercih edilmiyor olsa da kargonun durumunu öğrenmek için şubeye başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. Günümüzde teknoloji kullanımın yaygınlaşması sebebiyle bu tür işlemler oturduğumuz yerden yapılabilir duruma gelmiştir. Bu yüzden daha az tercih ediliyor olsa da şubedeki yetkili çalışana gönderi takip numaranızı vererek kargonuzun güncel durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Gönderiniz adresinize ulaştığında evde yoksanız kargonuz şubeye teslim edilir. Bu sebeple de kargoya gitmeniz gerekebilir.

Kurye çağırmak yerine şubeye giderek gönderilerinizi yapabilirsiniz. Bu yüzden de şubeye sık sık başvuru yapılmaktadır.

Size en yakın MNG kargo nerede diye merak ediyorsanız bunu öğrenmek için MNG kargo çağrı merkezini arayabilirsiniz. Müşteri temsilcisi sizin adres bilgilerinizden yola çıkarak en yakın şube hakkında sizi bilgilendirecektir.

En yakın şubeyi telefonunuzun GPS özelliğini kullanarak MNG kargo mobil uygulaması üzerinden de sorgulatabileceğiniz gibi, MNG kargo internet adresindeki ana sayfada sizi en yakın şubeye yönlendiren butonu da kullanmanız mümkündür.

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