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Giriş Tarihi: 2.7.2021 07:15 Son Güncelleme: 2.7.2021 07:27

Son dakika | Turizmde bir güzel haber daha: Geliyorlar! Hedef 3 milyon

Betül ALAKENT Betül ALAKENT
Son dakika | Turizmde bir güzel haber daha: Geliyorlar! Hedef 3 milyon

Son dakika... Rusya'nın ardından Almanya da Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırdı. Turizmciler, Almanya'dan 3 milyon turist bekliyor. Avrupa'da diğer ülkelerin de iki hafta içinde yasakları kaldıracağını belirtiyor

Son dakika... Türkiye'nin hızlı ve başarılı bir şekilde yürüttüğü aşılama çalışması yurtdışı kapılarını arka arkaya açıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ana pazarlarından biri olan Rusya'nın seyahat yasaklarını kaldırmasının ardından bir müjde de Almanya'dan geldi. Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını bildirdi.

Son dakika | Turizmde bir güzel haber daha: Geliyorlar! Hedef 3 milyon

AVRUPA'NIN LOKOMOTİFİ

Almanya'nın Avrupa'nın lokomotifi görevini üstlendiğini belirten turizmciler, "Şu anda Türkiye yasağını Hollanda, Belçika ve Danimarka, İsveç, Norveç gibi İskandinav ülkeleri sürdürüyor. Ancak Almanya Avrupa'nın lokomotifi konumunda. Bu ülkeler de önümüzdeki 2-3 hafta içinde yasakları kaldırır" dedi.

Son dakika | Turizmde bir güzel haber daha: Geliyorlar! Hedef 3 milyon

SON DAKİKA YASAK KALKTI! HEDEF 3 MİLYON

Almanya'da Türkiye'ye yönelik talebin İspanya, İtalya, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinin de önüne geçtiğini vurgulayan turizmciler, eğer bir olumsuzluk yaşanmazsa yılın ikinci yarından 2.5-3 milyon Alman turistin ülkemize geleceğini kaydetti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2019'un ilk 6 ayında Almanya'dan ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 1.8 milyon iken yılın ikinci yarısında 3.2 milyon Alman gelmişti. 2019'un ikinci yarısında yakaladığımız performansa yakın bir grafik yakalamayı bekliyoruz.

Son dakika | Turizmde bir güzel haber daha: Geliyorlar! Hedef 3 milyon

Pandemi kaynaklı herhangi bir kısıtlama yaşanmazsa Almanya'dan 2.5 ila 3 milyon arasında ziyaretçinin geleceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Son dakika | Turizmde bir güzel haber daha: Geliyorlar! Hedef 3 milyon

Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer de, Almanya'nın Avrupa'da lokomotif ülke konumunda bulunduğunu söyledi. "Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkeleri de önümüzdeki günlerde yasakları kaldırır" diyen Karaer, şunları anlattı: "Almanların çok güçlü bir Türkiye talebi var. Sezon geç açıldı ancak bir aksilik olmazsa geç kapanacak gibi görünüyor."

Son dakika | Turizmde bir güzel haber daha: Geliyorlar! Hedef 3 milyon

KOVİD SERTİFİKASI DEVREDE

Diğer yandan Avrupa Birliği'nde (AB) "Dijital Covid Sertifikası" uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu AB dışındaki bazı ülkelere uygulanan, 'zorunlu haller dışında seyahat kısıtlaması'na devam edilecek. Komisyon, kısıtlamaları her 2 haftada bir gözden geçiriyor.

Son dakika | Turizmde bir güzel haber daha: Geliyorlar! Hedef 3 milyon

ANTALYA OTELLERİNİN YÜZDE 90'I AÇILDI

AKTOB Başkan Yardımcısı ve Limak Holding Turizm Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu, aşılanma sayısının hızlanması ve vaka sayılarının düşüşüyle birlikte seyahat yasaklarının kaldırıldığına dikkat çekti.

Son dakika | Turizmde bir güzel haber daha: Geliyorlar! Hedef 3 milyon

Yeniden seyahat eden Rus ve Alman turistin Antalya'daki kapalı otellerin kapılarını açtığını anlatan Kavaloğlu, "Antalya'daki otellerin yüzde 90'ı açıldı" dedi.

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Son dakika | Turizmde bir güzel haber daha: Geliyorlar! Hedef 3 milyon
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