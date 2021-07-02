Son dakika | Turizmde bir güzel haber daha: Geliyorlar! Hedef 3 milyon

Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer de, Almanya'nın Avrupa'da lokomotif ülke konumunda bulunduğunu söyledi. "Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkeleri de önümüzdeki günlerde yasakları kaldırır" diyen Karaer, şunları anlattı: "Almanların çok güçlü bir Türkiye talebi var. Sezon geç açıldı ancak bir aksilik olmazsa geç kapanacak gibi görünüyor."



