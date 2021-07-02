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Giriş Tarihi: 2.7.2021

Turkish Cargo 100 milyon doz aşı taşıdı

Turkish Cargo 100 milyon doz aşı taşıdı
TURKISH Cargo, 100 milyon doz Kovid-19 aşısını, dünyanın 35'ten fazla ülkesine ulaştırmayı başardı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, salgının insan sağlığı için benzersiz tehditken Turkish Cargo'nun bununla mücadelede önemli bir şans olduğunu, uluslararası hava köprüleri sayesinde markalarının 100'den fazla ülkeye aşı taşıyabildiğini belirtti. Aycı, aşı üretim merkezine çok uzak olan ülkeler için nefes olduklarına dikkati çekerek, "İlaç taşımacılığında küresel pazar payımızı da yüzde 7.5'a çıkardık" dedi.
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Turkish Cargo 100 milyon doz aşı taşıdı
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