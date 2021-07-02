Turkuvaz’a ekonomide üç ödül

Ekonomi
Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından verilen 13. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya
üç ayrı dalda ödül aldı. 'Yılın Araştırma Haberi' ödülü SABAH Ekonomi Muhabiri Betül Alakent'e, 'Söyleşi-Röportaj' ödülü INBUSINESS Dergisi'nden Nilgün Çavdar
'a, 'Jüri Özel Ödülü' de Para Dergisi muhabiri Merve Yılmaz
'a verildi. Ödül töreni, İstanbul Ticaret Odası
'nın (İTO) katkıları, Alternatif Bank
, Yıldız Holding
ve Garanti BBVA'nın ana sponsorluğu, Turkcell
'in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda hibrit olarak gerçekleşti. Törene katılan Türkiye Belediyeler Birliği
(TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahi, ekonomi basınının öneminden bahsederek, "Herkes ekonomi gazetecisi olamaz bunun için beşeri sermaye, eğitim, tecrübe çok önemli. Ülkemiz 20 yıldır üst üste büyüme sağladıysa bu sizlerin de sayesinde oldu" dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle de, kendilerine verdiği destek için basın mensuplarına teşekkür etti. İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da, gazetecilerin tebrik ve teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. EGD Başkanı Celal Toprak ise, "Bu yıl ödül vermekte çok zorlandık. Çok fazla değerli haber vardı" dedi.
YILIN ARAŞTIRMA HABERİ BETÜL ALAKENT'TEN
15 dalda ödül verilen törende yazılı basında 'Yılın Araştırma Haberi' ödülü, "Türkiye'yi Tek Geçeriz" haberiyle, Sabah Gazetesi
Ekonomi Muhabiri Betül Alakent'in oldu. Turizmde alınan pandemi önlemlerinin yerinde incelendiği haber için Alakent, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'daki turizm tesislerinde alınan önlemleri araştırmış, turistlerle röportajlar yapmıştı. Yerinde yapılan araştırma ve inceleme haberi yazı dizisi olarak SABAH Ekonomi sayfalarında yer almıştı.
RÖPORTAJ ÖDÜLÜ INBUSINESS'IN
TÖRENDE yazılı basında 'Söyleşi-Röportaj' ödülü, "Dünyayı Kurtaracak Türk" başlığıyla, Inbusiness Dergisi editörü Nilgün Çavdar'ın oldu. Aylık ekonomi dergisi INBUSINESS, ilk sayısında Kovid-19 aşısını geliştiren Türk doktor Prof. Uğur Şahin'i ve Almanya'da kurduğu değeri 22 milyar dolar
ı aşan BioNTech şirketinin çarpıcı öyküsünü kapağına taşımıştı. Törende Jüri Teşvik Ödülü ise "Yeni Umudumuz Kozalak" haberiyle, Para Dergisi muhabiri Merve Yılmaz'a verildi.