29 firma tasfiye oldu faizsiz finansta 6 oyuncu kaldı





Düzenleme ile söz konusu şirketlerin faaliyet göstermesi için en az 100 milyon lira sermayeye sahip olması ve her bir şube için 1 milyon TL tutarında sermaye bulundurmaları gerekiyordu. BDDK, 7 Nisan'a kadar söz konusu şirketler için başvuru süresi vermiş ve 35 firma intibak için başvurmuştu. Şirketlerle tek tek görüşüp, inceleme yapmıştı.