Borsada İşlem Hacmi Nedir? Borsada İşlem Hacmi Yüksek Olursa Veya Düşerse Ne Olur?

Borsa içinde bulunan kişilerin, yatırımcıların sık sık karşılaştığı terimlerden bir tanesi de borsada işlem hacmidir. Borsada işlem hacmi bir menkul kıymette veya borsada tüm alış ve satışların parasal değerini ifade eden bir terimdir.

BORSADA İŞLEM HACMİ NEDİR?

Borsa ile ilgilenen kişilerin sık duyduğu terimlerden birisi de borsada işlem hacmidir. Borsada işlem hacmi, işleme konu olan menkul kıymetlerin adediyle yine bu menkullerin işlem gördüğü fiyatların çarpımını ifade eden bir terimdir. Kısaca anlatacak olursak Borsa "İşlem Hacmi = İşlem Miktarı * İşlem Fiyatı" şeklindeki formülle hesaplanmaktadır. Her bir hisse senedinin işlem hacminin toplanması ile piyasanın işlem hacmi hesaplanmaktadır. Borsada işlem hacmi kısaca bir hisse, endeks ya da borsa üzerinde yapılan alım ve satım işlemlerinin toplam değerini ifade eden bir terim olarak karşımıza çıkar.

İŞLEM HACMİ YÜKSEK OLURSA NE OLUR?

İşlem hacmi, işleme konu olan menkul kıymetlerin işlem miktarının işlem gördüğü alış ve satış değerlerinin çarpılması sonucu hesaplanan bir terimdir. Menkul kıymetler için verilmiş olan emirlerin gerçekleşmesi için karşısında da bu işlemin tam tersi bir emirle eşleşmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda da menkul kıymetlerin alış fiyatların toplamının satış fiyatına eş olması gerekmektedir. Bir hissenin işlem hacminin artmış olması hisse senedinin fazla el değiştirmiş olduğunu göstermektedir. Bu olayın en büyük nedenleri, piyasada olumsuz bir beklentinin oluşması veya menkul kıymetin sahibi olan şirket ile ilgili bir haberin ortaya çıkması gibi nedenlerdir. İşlem hacminin yüksek olması olumlu yönde bir şey olabileceği gibi satışlarda yaşanacak artış sebebi ile de olumsuz olabilir. Borsada işlem hacmi arttığı zaman yatırımcılar daha güvenle yatırım yapabileceğini düşünürler ve bu değerler üzerinden işlem yapabilirler.

İŞLEM HACMİ DÜŞERSE NE OLUR?

İşlem hacmi, işleme konu olan menkul kıymetlerin işlem miktarının işlem gördüğü alış ve satış değerlerinin çarpılması sonucu hesaplanan bir terimdir. Bir hissenin işlem hacminin artmış olması hisse senedinin fazla el değiştirmiş olduğunu göstermektedir. Borsada işlem hacmi arttığı zaman yatırımcılar daha güvenle yatırım yapabileceğini düşünürler ve bu değerler üzerinden işlem yapabilirler. Bir hissenin işlem hacminin düşmesi/ azalması ise bu menkul kıymetin az el değiştirdiğini gösterir. Bu nedenle yatırımcılar bu menkul kıymetlere güvenemez ve üzerinden pek yatırım yapmazlar.

HİSSE DÜŞERKEN HACİM ARTMASI

Borsada zamanlama yatırımcılar için çok önemli bir konudur. Zamanlamada bakılması gereken bir konu ise hissenin yükselirken hacminin artması, düşerken ise işlem hacminin azalmasıdır. Böyle durumlarda o hisseler de yükselişe geçiyor demektir. Fakat bir hisse düşerken bu hissenin hacmi artıyorsa o hissede durmamak gerekmektedir. Bu hissede kesinlikle bir sorun var demektir.

BORSADA HACİM YÜKSEKLİĞİ NE DEMEK?

Borsada hacim; işleme konu olan menkul kıymetlerin işlem miktarının işlem gördüğü alış ve satış değerlerinin çarpılması sonucu hesaplanan bir terimdir. Bu değerin yüksek olması ise borsada hacim yüksekliği demektir. Borsada hacmin yüksek olduğu zamanlar olması olumlu yönde bir şey olabileceği gibi satışlarda yaşanacak artış sebebi ile de olumsuz olabilir. Borsada işlem hacmi arttığı zaman yatırımcılar daha güvenle yatırım yapabileceğini düşünürler ve bu değerler üzerinden işlem yapabilirler.