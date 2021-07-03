Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Mardin'de 5 millet bahçesi yapıyoruz

Bakan Kurum, Mardin Valiliğini ziyaret ederek, Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü. Ziyarette, Mardin'deki Dumlupınar İlköğretim Okulunun 2, 3 ile 4'üncü sınıfının bir dönemini okuyan Bakan Kurum'a, Vali Demirtaş karnesini hediye etti.

Bakan Kurum, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'in tarihi yapıları, o dar güzel sokakları, içindeki hanları, hamamları ile tüm dünyaya şahsiyetini göstermiş bir şehircilik örneği olduğunu söyledi. Kenti iyi şekliyle korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini dile getiren Kurum, bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanının liderliğinde çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Millet bahçeleri, sosyal konut ve tarihi yapıların güçlendirilmesi, ihya edilmesi kapsamında bir çok projeyi gerçekleştirdiklerini, gerçekleştirmeye devam edeceklerini bildiren Kurum, Mardin'de 3 yıl yaşadığını, Dumlupınar İlköğretim Okulunda eğitim gördüğünü, bu şehrin bir evladı olarak bu şehre hizmet etmenin kendisi için en güzel gurur olduğunu dile getirdi.

MARDİN'E 20 YILDA 50 MİLYAR LİRA YATIRIM

Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanının medeniyeti merkeze alan şehircilik örneği ve vizyonuyla Mardin'e 50 milyar liralık yatırım kazandırdıklarını ifade eden Kurum, "Eğitim, sanayi ve kültürel alanların ihyası kapsamında çevre şehircilik alanında da 10 milyar liralık yatırımımız var. Devam eden de birçok yatırımımız yine belediyelerimizle birlikte yürütülmektedir. Bugün de çok önemli kararlar aldık. Mali değerine baktığınızda yaklaşık 1 milyar lira tutarında gerek merkezimizde gerek ilçelerimizin tamamında birçok yatırımı yapma ve devam etme kararı aldık." bilgisini verdi.

Daha önce Mardin ve ilçelerinin terörden çok büyük acılar çektiğini anımsatan Kurum, terör örgütünün yuvasız bıraktığı vatandaşlara toplamda 5 bin 51 konutu okullarını, hastanelerini, yeşil alanlarını yaparak teslim ettiklerini bildirdi.

İlçelerde toplam 247 bin metre içme suyu ve 74 bin metre de kanalizasyon hattını yenileyerek vatandaşlara daha iyi imkanları sunma şerefine eriştiklerini anlatan Kurum, TOKİ ile sosyal konut projelerine devam ettiklerini kaydetti.

Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı 50 bin ve 100 bin sosyal konut projesi kapsamında da toplamda yatırım değeri 222 milyon lira olan 530 konut projesinin sürdüğünü aktaran Kurum, Mardin merkezde de 100 bin konut projesi kapsamında 830, Artuklu ilçesinde 420 ve Derik ilçesinde 110 konut yapıldığını bildirdi.

İller Bankası Genel Müdürlüğü kanalıyla da bugüne kadar altyapı çalışmasında yaklaşık 2 milyar 700 milyon liralık işi yaparak, vatandaşlara teslim ettiklerini belirten Kurum, şu anda da devam eden 137 milyon liralık 5 projenin bulunduğunu anlattı.

MARDİN'DE 5 MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK

Bugün Mardin için çok önemli kararlar aldıklarını ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm Türkiye'de 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefi ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda da Mardin'de toplam 400 bin metrekare alanda 5 millet bahçesi yapıyoruz. Birincisi Artuklu ilçemizde herkesin yürüyerek ulaşabileceği, içinde 7 gün 24 saat vakit geçirebileceği, mesire alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, millet kıraathanesi, kütüphanesiyle gençlerimizin, kadınlarımızın vakit geçirebileceği bir alanın inşasına yıl sonu itibarıyla başlayıp 2022 yılı içerisinde de tamamlayacağız. Midyat'ta da 13 Eylül'de ihalesini gerçekleştireceğimiz 27 bin metrekarelik bir millet bahçesi projemiz var. Nusaybin'de 99 bin metrekarelik alanda bir millet bahçesi yapıyoruz. Bu millet bahçemizi de inşallah yıl sonu ihalesini yapıp 2022 yılı içerisinde tamamlayacağız. Yeşilli ilçemizde daha önce içinde camimizin, yeşil alanlarımızın olduğu millet bahçesinin artık son safhaya geldik. Kızıltepe'de 140 bin metrekare alanda millet bahçesinin ihalesini yapıyor olacağız. Onu da 2022 yılı içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."

Mardin Büyükşehir Belediyesine hizmetlerini daha iyi yapabilmesi için toplam 490 bin metrekare arazi tahsisini gerçekleştirdiklerini bildiren Kurum, Mardin merkezde tarihi binaların silüetini bozan yaklaşık 240 yapının bulunduğunu, yaklaşık 50 milyon lira kaynak aktarmak suretiyle vatandaşlarla birlik, beraberlik ruhu içerisinde bu süreci yürüteceklerini, işin sonunda tarihi tescilli yapılarının silüetini bozan bu eklentileri kaldırarak aslına uygun hale getireceklerini vurguladı.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"2023 yılına geldiğimizde bütün o tarihi yapıların eski haline kavuştuğu bir Mardin'i hep birlikte inşa etmiş olacağız. Nusaybin'de tarihi çarşılarımızın, sokak sağlıklaştırma projesi de devam ediyor. Proje kapsamında 5 milyon lira hibe ve kredi desteği vermek suretiyle Büyükşehir Belediyemizle birlikte süreci yürütüyoruz. Artuklu ilçesinde tarihi çarşıda 250 dükkanın restorasyon çalışması sürüyor. Bu çalışmaya 5 milyon lira hibe desteği sağladık. Buradaki çarşıları dükkanlarımızı aslına uygun bir şekilde yenilemek ve restorasyonunu yapmak suretiyle hem binalarımızı hem çarşılarımızı, hanlarımızı, hamamlarımızı yenileyerek Mardin'imizi inşallah aslına uygun haline getirecek adımlarımızı atıyor olacağız."

Artuklu, Kızıltepe, Yeşilli, Derik, Midyat ilçesinde yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları, kentsel dönüşüm ile sokak sağlıklaştırma çalışmaları hakkında bilgi veren Kurum, bir taraftan bu yenileme ve millet bahçeleri projelerini yaparken bir taraftan da kentsel dönüşümle ilgili çok önemli adımları attıklarını vurguladı.

ÇİFTÇİLERİ İLGİLENDİREN PROBLEM ORTADAN KALKACAK

Üniversitenin yanında Mardin'e değer sağlayacak, vatandaşların sosyal konut ihtiyaçlarını karşılayacakları bir konut projesini başlattıklarına işaret eden Kurum, şöyle dedi:

"Bu kapsamda da 500 rezerv konutu TOKİ başkanlığımız eliyle inşallah üniversitemizle birlikte bir çalışma yapacağız ve bu çalışma çerçevesinde az katlı ve Mardin kültürünü yansıtacak bir projenin adımını atacağız. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ve çiftçilerimizin ecrimisille kullandıkları ancak Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteklerinden de faydalanamadığı bir problemimiz var. Yaklaşık 6 bin çiftçimizi ilgilendiren bir sorun bu. Bu soruna ilişkin de artık çalışmalarımızda son safhaya geldik ve önümüzdeki hafta itibariyle tarım arazilerini hak sahiplerine rayiç bedelde yüzde 50 indirim yapmak suretiyle satışına başlıyoruz ve 6 bin çiftçimizi ilgilendiren bu problemi de ortadan kaldıracak adımlarımızı önümüzdeki hafta itibariyle atıyor olacağız."

İÇME SUYU HATTI YENİLENECEK

Mardin merkezde içme suyu problemine ilişkin çok önemli bir adımı önümüzdeki hafta atacaklarını bildiren Kurum, bu kapsamda yaklaşık 100 milyon lira yatırım değeri olan İller Bankası Genel Müdürlüğü, yurt dışı hibe desteği kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile proje yürüteceklerini, yıl sonu itibarıyla merkezdeki içme suyu hatlarını yenileyeceklerini dile getirdi.

Vatandaşların daha iyi ve sağlıklı içme suyunu temin edeceğini söyleyen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsale hattına ilişkin de milletvekillerimizin, valimizin çok önemli gayretleri var. Buna ilişkin de Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle süreci yürütmek adına her türlü girişim ve gayret yapılmaktadır. Amacımız 2023, 2053 ve 2071'in Mardin'i için var gücümüzle çalışmaktır, bu projeleri inşallah tek tek inşasını gerçekleştirmek, eser siyaseti yapmaktır. Eserlerimizle yapacağımız bu projelerimizle birlikte Mardin'imizi güçlü Mardin haline getirecek, o tarihiyle hanlarıyla, hamamlarıyla, kiliseleriyle, camileriyle, restorasyonlarıyla o tarihimizin, atalarımızın bize bıraktığı eserleri gün yüzüne çıkaracak adımları atmaktır. Amacımız tüm Mardinli hemşerilerimizin duasını almaktır ve bu anlayışla tüm ekibimizle birlikte bu projeleri yapmaya devam edeceğiz."

Bakan Kurum'a, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç da eşlik etti.