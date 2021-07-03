Enflasyonda belirgin düşüş 4. çeyrekte olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu
, enflasyonda belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi. Yatırımcı toplantıları kapsamında videokonferans yöntemiyle ekonomistlerle bir araya gelen Kavcıoğlu, "Nisan Enflasyon Raporu
tahmin patikasındaki belirgin düşüşün üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başı gibi olacağı beklentimizi koruyoruz. Bu görünüm, bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalıdır" dedi.
AŞILAMA CANLANDIRDI
Toplantıda, kararların enflasyonun düşürülmesi ve orta vadede düşük bir enflasyon ortamı yaratma amacı doğrultusunda alınmaya devam edileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Kararlarımızı veri odaklı bir yaklaşım içinde, enflasyon başta olmak üzere tüm makroekonomik veri akışını göz önünde bulundurarak, şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde almaya devam edeceğiz. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık uygulamasında bazı değişiklikler yaptık. Düzenlemede bankalara verilen teşviklerle bankaların bilançolarında Türk Lirası'na yönelme motivasyonunu güçlendirmek amaçlanmaktadır." Aşılamanın hızlanmasının iktisadi faaliyeti, istihdamı ve cari dengeyi olumlu etkilediği de bildirildi.
KREDİLER ILIMLI SEYREDİYOR
TOPLANTIDA, cari işlemler dengesinde iyileşmenin başladığına işaret edilerek, şu mesajlar verildi: "Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerini görmeye başladık. Parasal sıkılaştırmanın etkisiyle krediler ılımlı seyrediyor."