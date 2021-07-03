İhracat 200 milyar dolar sınırına dayandı

Haziran ihracatı, hem aylık hem çeyreklik hem de 6 aylık bazda Cumhuriyet
tarihinin rekorunu kırdı. İhracat yüzde 47 artarak, 19.8 milyar dolar
a çıktı. İthalat yüzde 38.9 artışla 22.7 milyar dolar oldu. Böylece haziranda dış ticaret açığı 2.9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87.3 olarak kaydedildi. İlk 6 aylık ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu. Son 12 aylık ihracat 199 milyar 567 milyon dolara ulaştı. Böylece yıllık ihracat hedefi olan 200 milyar dolarlık sınıra dayandı.
AB'YE İHRACAT % 42 ARTTI
Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Ticaret Bakanı Mehmet Muş
, "Söz konusu değerler, hem aylık hem çeyreklik hem de 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır. Son 12 aylık ihracat değerimiz ise 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır. Normalleşme adımlarıyla birlikte Orta Vadeli Program
'da yer alan 2022 hedefi olan 198 milyarı da aşıp ihracatımızı 200 milyar doların çok daha ötesine taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi. Bakan Muş, ihracatın ithalatı karşılama oranının haziranda geçen yıla göre 4.8 puan arttığını belirterek, şöyle konuştu: "Dış ticaret açığımız ilk yarıda geçtiğimiz yıla göre yüzde 11.4 azalarak 21.2 milyar dolara geriledi. Yılın ilk yarısında Avrupa Birliği
(AB) ülkelerine yaptığımız ihracat, geçen yıla göre yüzde 42 artışla 44 milyar dolar olurken, söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat, toplam ihracatımızın yüzde 42'sini oluşturdu."
19 ÜLKEDE AYLIK REKOR
Haziranda 9 sektör, tarihinin en yüksek aylık ihracatını yaptı. 175 ülkeye ihracat artarken, aralarında ABD, İtalya, Meksika ve Kanada'nın da bulunduğu, 19 ülkede, aylık ihracat rekoru kırıldı. 70 il ihracatını artırırken, İstanbul
, İzmir
, Gaziantep
, Denizli
, Adana
'nın da aralarında olduğu 13 il tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. 181 ülkeye toplam yüzde 53 artışla 6.17 milyar lira tutarında TL ile ihracat yapıldı. 1.684 firma, ilk kez ihracat yaparken, yılbaşından bu yana ilk defa ihracata katılan firma sayısı ise 9 bin 327'ye ulaştı. Bu firmaların toplamda 422 milyon dolarlık ihracat yaptığı kaydedildi. Haziran ayı, birim ihracat değeri için de önemli bir eşik olarak tarihe geçerek 1.3 dolara ulaştı.
PARİTE ETKİSİ 3.8 MİLYAR DOLAR
TÜRK Lirası ile açılan beyannamelere göre, haziranda 181 ülkeye, yüzde 53 artışla toplam 6.17 milyar lira tutarında TL ile ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Gülle, 7 bin 634 firmamızın ihracat işlemlerinde TL'yi tercih ettiğini söyledi. 2020 yılı ikinci yarısından bu yana artış eğiliminde olan euro/dolar paritesinin ihracata pozitif yansıdığını ifade eden Gülle, haziranda paritedeki artışın pozitif etkisinin 549 milyon dolar, yılın ilk altı ayında ise 3.78 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve euro/dolar paritesindeki pozitif görünümün önümüzdeki aylarda da devam edeceğini belirtti.
HEDEF DIŞ TİCARET FAZLASI VERMEK
TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "İhracatımız son 12 ayda 200 milyar dolar sınırına dayandı. İnşallah önümüzdeki ay, bu sınırı aşıp, 2021 hedefinin üzerine çıkarak 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefimize bir adım daha yaklaşacağız" dedi.