Giriş Tarihi: 3.7.2021

İhracat 200 milyar dolar sınırına dayandı

Haziranda ihracat % 47 artarak 20 milyar dolara yaklaştı. 12 aylık ihracat ise yıllık hedef olan 200 milyar $ sınırına dayandı. Ticaret Bakanı Muş, “Normalleşme adımlarıyla hedefi de aşarız” dedi